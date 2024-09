Cari amici benvenuti o bentornati su Piedi Pesanti. La protagonista di oggi è una arzilla vecchietta di quasi 25 anni che ama ancora sgranchirsi le gambe.

Il suo nome è Alfa Romeo 156 2.5 V6 e nel caso specifico è una Sportwagon.

Con 160 mila km è ancora in ottimo stato e lo testimoniano le sue prestazioni che anche in questo long test drive non hanno di certo tradito le nostre aspettative.

Se siete appassionati di motori vi consiglio il video che trovate qui linkato e l'articolo in cui spiego meglio il mio punto di vista su questa esuberante ma quasi sottovalutata italiana.