Azora Rais, scrittrice, cantante e modella di successo, non si ferma un attimo. Mentre sta per pubblicare "Tutto per invidia", il suo nuovo libro, che segue il successo de "L'oroscopo intimo" (Albatros), è decisamente attiva anche in ambito musicale.

Bulgara di origine e naturalizzata italiana, l'artista si è fatta conoscere in Italia interpretando brani nella nostra lingua come "Istinti", ma questa volta canta in inglese. Anzi, remixa un brano dance che ha già raggiunto ottimi risultati nel recente passato.

"Stiamo preparando un remix stile dance per 'For Real', una mia canzone inclusa tra l'altro in Hit Mania 2020, una delle compilation più importanti in Italia e in Europa", racconta Azora Rais. "Il nuovo remix sarà disponibile molto presto sul mio canale YouTube o sui miei profili social". A proposito di YouTube, il video della versione originale di "For Real" , ripreso nello studio di registrazione di Azora, è ormai prossimo alle 50.000 visualizzazioni - https://youtu.be/7iJQeItHd-s -

"La canzone è nata in collaborazione con 'Hit Mania' ed il suo editore Enrico Ranalli", continua Azora. "Ha un sound decisamente pop ed una melodia che regala serenità. Un ascoltatore inglese mi ha mandato un video mentre ascoltava la canzone nella sua auto viaggiando per le strade della città. Sono felicissima che la canzone sia piaciuta anche in Gran Bretagna". Azora, per il nuovo remix di "For Real", oltre che cantante, è anche produttrice e cantautrice. In passato Azora ha invece ha lavorato con famosi dj come Provenzano, Fabio Amoroso, Dj Mauro Vai, Dj Thunder, Simone Girasole (...). Il suo stile, da eurodance che era, si è pian piano avvicinato al pop.

Azora ha gusti musicali davvero particolari. "Ho avuto sempre la musica nel sangue", racconta. "Nel privato sento musica classica ma quando faccio lo sport, un altro dei miei hobby, preferisco la musica dance. Spero che il nuovo remix di 'For real' e 'Hit mania' continuino a far ballare il mondo. Ce n'è bisogno, soprattutto in un periodo come questo".