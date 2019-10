L'influenza 2019 è arrivata molto presto mettendo a letto, in questo inizio d'autunno, già 150mila persone in tutta Italia. Ma gli esperti sono certi che fino al prossimo inverno gli italiani ceh si ammaleranno quest'anno saranno almeno 6 milioni.



L'aggressività del virus che quest'anno potrebbe causare complicazioni anche su persone sane, ha suggerito le autorità sanitare a far partire fin da adesso la campagna di prevenzione all’influenza.



Quello per la stagione 2019/2020 è un vaccino quadrivalente basato su colture cellulari che si chiamerà VIQCC. Il vaccino contiene 2 virus di tipo A (H1N1 Brisbane e H3N2 Kansas) e 2 di tipo B (Colorado e Phuket) in base alle ultime raccomandazioni dell'OMS.



Consigliato dall’età di 9 anni in poi, il vaccino viene offerto gratuitamente per tutti i soggetti a rischio: donne incinte, chi ha più di 65 anni, malati cronici, malati di asma, diabetici, cardiopatici... oltre alle persone che fanno parte delle categorie dei donatori di sangue, operatori sanitari e lavoratori a contatto con il pubblico e gli animali.



Per le persone non comprese nelle categorie a rischio, il vaccino ha un costo di 15 euro.