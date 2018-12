Generazioni future...

Chi sono i figli di oggi... anime fragili in cerca di sentimenti che vivono cercando emozioni online, che non hanno più ideali se non quelli di sballarsi? Sono quei ragazzi che ascoltando testi di musica si sentono forti perché uno come loro, ce l’ha fatta?

No sono quelli che vogliono emularsi in quel trapper, sono quelli che divento bullo e sono il più Fico della scuola. Soffermiamoci su questi figli. Anche noi ascoltavamo testi improbabili e ai concerti dei nostri idoli c’era chi si sballava. Ma siamo cresciuti con degli ideali, con dei valori .

Ma oggi è tutto cambiato, non si ha più la voglia di stringersi perché saremmo dei deboli, non abbiamo la voglia di dirci "tvb" perché è "trash"... questi figli crescono con genitori annoiati che hanno voglia di mettersi in mostra per far vedere costantemente che sono felici.

Qui dobbiamo riflettere chi sono i genitori di oggi. Coppie scoppiate, donne che crescono i ragazzi da soli, uomini violentati psicologicamente dalle loro donne. Questo è il mondo che stiamo regalando ai nostri ragazzi al nostro futuro.

Sul futuro trovi bambini che hanno già idee belle chiare... con Giulia che vuole fare la stilista e disegna, colora e taglia vestiti. Simone che vuole fare il calciatore ed è una promessa dell'Anzio calcio, Greta, farfalla romana che non molla un attimo, vola a corpo libero con cerchio e palla, portando a casa medaglie d'oro e d'argento .

Allora che questi ragazzi siano da esempio a quella generazione futura che non trova spunti per guardare oltre uno smartphone.