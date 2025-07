a cura di Maurizio Pezzati ✍️



Un amore lungo settant'anni

Il quiz televisivo è uno dei format più longevi e amati nella storia della TV italiana. Nato negli anni '50 con trasmissioni come "Lascia o raddoppia?", ha accompagnato generazioni intere tra domande, suspence e premi in palio. Ma perché questo genere non passa mai di moda?

La risposta risiede in una combinazione perfetta di gioco, conoscenza, coinvolgimento emotivo e... sogni. Sì, perché ogni concorrente rappresenta, in fondo, il desiderio di chi guarda: vincere, mettersi in gioco, farsi notare.



I quiz che hanno fatto la storia

Impossibile non citare capolavori come:

"Lascia o raddoppia?" con Mike Bongiorno

"Rischiatutto", altro colosso firmato Rai

"Il Pranzo è Servito" con Corrado

"Sarabanda", amatissimo negli anni 2000

"Chi vuol essere milionario?" con Gerry Scotti

"L'Eredità", oggi guidata da Marco Liorni

"Affari Tuoi", il game show che mescola fortuna e psicologia

Ognuno di questi programmi ha segnato un'epoca e un pubblico specifico, dai più giovani agli anziani.



Il fascino della partecipazione

I quiz funzionano perché sono "partecipativi". Chi guarda da casa si sente parte del gioco, risponde alle domande, si immedesima nei concorrenti. E grazie ai social, oggi questa partecipazione si amplifica: si commenta in tempo reale, si creano meme, si condividono performance.

La sfida è un elemento centrale. E vedere qualcuno come noi, un cittadino comune, vincere migliaia di euro, è un potente catalizzatore di emozioni.



Il ruolo dell’empatia

Un altro ingrediente del successo è la conduzione empatica. Da Mike Bongiorno a Amadeus, da Gerry Scotti a Flavio Insinna, i conduttori di quiz sono figure rassicuranti, amichevoli, quasi familiari. Non vendono solo intrattenimento, ma compagnia.



Quiz e trasformazioni sociali

Negli anni, i quiz si sono adattati. Dalle domande culturali si è passati a quelle musicali, dalla geografia alla logica, dall’italiano ai giochi psicologici. Oggi il quiz è un contenitore ibrido: c'è il sapere, ma anche l'intrattenimento puro, l'empatia, la fortuna.

Con l’avvento del digitale, molti quiz sono diventati app, format interattivi su YouTube e persino giochi su TikTok.



Il quiz nel 2025: futuro o nostalgia?

Nel 2025, i quiz vivono un momento di rilancio. "Affari Tuoi" con Stefano De Martino ha riportato milioni di spettatori davanti alla TV ogni sera. Anche Rai e Mediaset puntano sempre di più su questo genere per la fascia preserale.

La chiave è l’ibridazione: format classici con dinamiche moderne. E il futuro potrebbe portare anche quiz in realtà aumentata o integrati nei metaversi.



Un format eterno

Il quiz è il termometro perfetto della società. Racconta chi siamo, cosa sappiamo, cosa sogniamo. E lo fa con leggerezza, ma mai con superficialità.

Per questo, nonostante le mode, i talent, i reality e le piattaforme streaming, il quiz televisivo resta saldo. Perché ci fa sentire vivi, partecipi, umani.

E finché ci sarà una domanda a cui rispondere, ci sarà sempre un quiz da guardare.