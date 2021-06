Danilo Rossini, al mixer DAN:ROS, fa il dj da sempre. A 15 anni già mixava con i giradischi Pioneer 1200 del fratello, per poi far ballare un po' tutti i club che contano in Riviera Romagnola, compresa la Molo Street Parade. Da settembre 2019 ha iniziato a produrre musica con continuità nel suo studio di registrazione. I risultati sono già importanti. A questo link, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è possibile leggersi una lunga ed interessante intervista a DAN:ROS.

A giugno 2021, ecco un altro brano piano house che sta raggiungendo ottimi risultati nelle chart di settore e non solo: è "Just A Feeling", uscito su Spacedisco Records e già in ottima posizione su Traxsource, il sito che i dj di tutto il mondo usano quando cercano musica di qualità assoluta. Ad esempio nella importante chart Essential House ha già raggiunto la sesta posizione.

Anche questo brano, come tanti prodotti da DAN:ROS con il suo team sa come mettere insieme ritmo e melodia in modo immediato ma mai scontato.

DAN:ROS: Just A Feeling

Traxsource

https://www.traxsource.com/title/1582008/just-a-feeling

Spotify

https://open.spotify.com/album/7nnRCVFhyILaDRlPEuv7AR?si=l3HRSPydR5y8EfZhPBOw4A

DAN:ROS su Instagram

https://www.instagram.com/danrosmusic/