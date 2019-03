Paola Karol “PER UN GIORNO E PER SEMPRE” è il singolo d’esordio della bambina prodigio di Caltagirone

La promettente undicenne che ha già calcato i palchi di Sanremo New Talent, Italia’s Got Talent e I Band, porta in scena un brano dedicato al nonno scomparso, sua guida e mentore nonché prima persona ad averle insegnato a lottare sempre per le proprie passioni.





Per Paola Karol il passo dai banchi di scuola ai concorsi musicali è stato fisiologico e naturale. Voce limpida e pulita e sguardo puro ma determinato sono i punti di forza dell’undicenne siciliana che, seppur ancora giovanissima, sembra aver già ben formati i primi mattoni di un percorso che la lega indissolubilmente alla musica.

“Per un giorno e per sempre” è la canzone, da lei stessa scritta, che pur partendo da un momento di sofferenza derivato alla perdita del nonno, suo punto di riferimento fino a quel momento, si apre poi positivamente ad una visione solare della vita. Una vita che deve sempre avere come centro focale l’amore per le proprie passioni.





«Cantare per me è come volare, voglio scoprire nuovi orizzonti. Per me la musica è ossigeno e vorrei far scoprire alle mie coetanee la bellezza del coltivare una passione, il tempo è oro e bisogna viverlo fino in fondo. Il nonno italo sarà per sempre la mia guida e sarà per sempre al mio fianco». Paola Karol





Autoproduzione

Radio date: 11 gennaio 2019





BIO

Paola Karol Santocanale, giovanissima siciliana con la passione per il canto e la musica, nasce a Ragusa nel 2007. Grazie ad impegno e dedizione sta calcando palchi importanti su rete regionale e nazionale. L’11 dicembre 2018 si è esibisce sul palco di “I Band”, talent in onda su La 5. Tanti i concorsi canori nazionali a cui ha partecipato, tra questi spiccano: Sanremo new talent, Je so*pazzo, Italia’s got talent, premio Cristina Guastella e per l’appunto I Band. Paola Karol inoltre, fa parte del gruppo “Ri_bellissimi” che unisce ragazzi siciliani accomunati dalla passione per la musica. Intanto la piccola cantante continua a studiare canto e ha partecipato con successo al musical “Arriva lu Santu”, uno spettacolo che racconta la vita di Padre Pio realizzato con Maria Grazia e Attilio Fontana.