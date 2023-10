Max Verstappen (Red Bull), venerdì, ha dominato anche sul circuito di Lusail, conquistando l'ennesima pole stagionale, stavolta per il Gran Premio del Qatar.

Verstappen ha fatto registrare il tempo di 1'23.778s nel suo primo - e unico - giro in Q3, superando le Mercedes di Russell, secondo con un ritardo di 441 millesimi , e Hamilton, terzo, staccato di oltre mezzo secondo - anche perché ha interrotto il suo secondo giro in Q3 dopo un errore nel primo settore.

La griglia è stata però modificata alcuni minuti dopo la fine delle qualifiche con entrambi i piloti McLaren che hanno avuto i loro migliori tempi cancellati per aver superato i limiti della pista. Una volta applicate le penalità, Oscar Piastri, da terzo è diventato sesto, mentre Norris partirà decimo, dopo aver perso il suo tempo che gli avrebbe permesso di partire dalla seconda posizione in griglia.

Quarto tempo per Fernando Alonso (Aston Martin), che ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc. In quarta fila, troviamo le Alpine di Pierre Gasly ed Esteban Ocon, rispettivamente settimo e ottavo, mentre Valtteri Bottas ha conquistato un ottimo nono posto con l'Alfa Romeo.

Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) non è riuscito a entrare in Q3 per soli 4 millesimi e partirà 11, affiancato in griglia da Carlos Sainz, che a sorpresa nn ha superato il taglio in Q2.

Stessa sorte per Sergio Perez, con l'altra Red Bull, che in Q2 era stato il più veloce, ma il suo tempo è stato cancellato per aver superato i limiti della pista, domenica partirà 13°. Alex Albon si è classificato 14° con la Williams dopo essere uscito largo al suo ultimo giro in Q2, con Nico Hulkenberg (Haas) solo 15°, nonostante gli ottimi tempi ottenuti nell'unica prova libera di giornata.

Sabato, le qualifiche per la gara sprint inizieranno alle 15, mentre la gara, la quarta nella stagione, inizierà alle 19:30.