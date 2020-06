Avete presente il Brasile? È insieme agli Stati Uniti uno dei focolai di coronavirus più importanti al mondo, con 1,1 milioni di contagiati ed oltre 51mila decessi.

La causa principale di quello che sta accadendo in Brasile, coronavirus a parte, è il presidente Jair Bolsonaro che finora ha minimizzato sempre il virus definendolo né più né meno una banale influenza, in modo da sminuirne il rischio.

Più volte Bolsonaro è apparso in pubblico senza maschera mentre salutava i suoi sostenitori. Ad una manifestazione è stato filmato mentre tossiva senza coprirsi la bocca e in un'altra occasione ha starnutito nella sua mano per poi porgerla ad una anziana immediatamente dopo!

Ancora oggi, nonostante l'elevato numero di contagi e decessi nel Paese, Bolsonaro ha rinnovato la sua richiesta di allentare le misure di blocco e riaprire negozi e aziende in tutte le città, aggiungendo che il modo in cui era stata gestita la pandemia era stato esagerato e che le misure prese per contenerlo non avrebbero dovuto diventare più dannose della pandemia stessa.

Adesso, però, un giudice federale, Renato Borelli, ha ordinato a Bolsonaro di indossare una mascherina protettiva ogni volta si trovi negli spazi pubblici della capitale Brasilia e nel distretto federale circostante, aggiungendo che se il presidente - così come altri funzionari pubblici - non ottemperasse all'obbligo, incorrerebbe ogni volta in una multa di 2mila real, circa 340 euro.

Sarà la volta buona per Bolsonaro di prendere sul serio la pandemia?