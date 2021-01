Tutto quanto è accaduto nello Stato del South Dakota (Stati Uniti d’America), con Robby ed Eric protagonisti di una bellissima storia d’amore con quest’originale proposta di matrimonio.

Entrambi i protagonisti lavorano nel settore della sanità. Eric Vanderlee è un infermiere di Canton, mentre il suo futuro marito, Robby Vargas Cortes, è un supervisore per le emergenze (EMS).

Quando Eric Vanderlee stava per somministrare il vaccino anti-Covid a Robby Vargas-Cortes, lui gli ha mostrato l'anello di fidanzamento che aveva fissato al braccio, proponendogli di sposarlo e ricevendo in risposta un emozionato "Sì".

Un anello acquistato tre anni fa in attesa del momento migliore per la proposta che è stata fatta il 23 dicembre scorso, mentre il matrimonio è stato rinviato alla fine della pandemia, in maniera tale da poter festeggiare insieme a familiari e amici.