In attesa delle sfide di mercoledì, dove spiccano gli incontri che vedono impegnate Milan e Inter rispettivamente contro Liverpool e Real Madrid, il turno di martedì di Champions League ha riservato il risultato a sorpresa del 2-1 con cui gli svizzeri dello Young Boys hanno battuto il ben più titolato Manchester United, grazie a Jordan Siebatcheu che allo scadere, al 95', ha sfruttato un brutto retropassaggio di Jesse Lingard.

Lo United si era portato in vantaggio in avvio di gara con Cristiano Ronaldo, ma dopo l'espulsione di Wan-Bissaka al 35', la squadra di Berna ha prima pareggiato con Nicolas Moumi Ngamaleu, per poi ottenere i 3 punti a pochi secondi dal termine.



Nello stesso girone, Villareal e Atalanta hanno pareggiato 2-2 in un match tirato, apertissimo e combattuto fino alla fine, tanto che Musso, 30 secondi prima del fischio finale, è dovuto ricorrere ad un vero e proprio miracolo per negare al colpo di testa di Gerard Moreno la rete che avrebbe regatalo la vittoria agli spagnoli, nonostante fossero rimasti in 10 uomini per l'espulsione di Francis Coquelin poco prima del 90'.

È stata l'Atalanta ad andare in vantaggio con Remo Freuler e ad essere raggiunta da un gol di Manu Trigueros. Dopo, le parti si sono invertite con il 2-1 per i padroni di casa siglato da Arnaud Groeneveld, mentre è stato Robin Gosens a ripristinare per i bergamaschi il risultato di parità.



E se il pareggio ha fornito garanzie a Gasperini anche in chiave campionato, è difficile poter dire altrettanto della vittoria per 3-0 ottenuta in trasferta dalla Juventus sul campo del Malmö.

Alex Sandro ha portato in vantaggio i bianconeri al 23' con un colpo di testa. Il 2-0 è arrivato poco dopo grazie ad un generosissimo rigore trasformato da Paulo Dybala per un fallo subito da Álvaro Morata. Poco prima dell'intervallo è arrivato anche il terzo gol, segnato da Morata con un pallonetto a scavalcare il portiere.

È vero che il Malmö non è riuscito a vincere in casa per la prima volta dopo cinque partite in Europa disputate in questa stagione, ma è presto per dire che la Juventus possa dirsi "guarita" da quanto (non) fatto vedere nel disastroso inizio di campionato che l'ha relegata agli ultimi posti della classifica di Serie A.

La domanda adesso è: riuscirà la Juventus ad offrire una prestazione analogalmente convincente contro il Milan, la squadra più in forma della serie A, contro i rossoneri che domenica sera arriveranno a Torino con la convinzione di poter portare a casa i 3 punti? Una prestazione positiva della squadra di Pioli ad Anfield potrebbe regalare al Milan quell'ulteriore convinzione nei propri mezzi che potrebbe finire per essere devastante per la squadra di Allegri.