Importante delibera del Consiglio comunale, che dà il via libera alla regolamentazione dei rapporti tributari del cittadino con il Comune, consentendo l’applicazione dell’istituto della compensazione. In pratica i contribuenti, che vantano somme dal Comune per servizi resi, possono compensare il credito con le tasse e i tributi dovuti all’ente locale.

L’istanza di compensazione va presentata entro 30 giorni dalla data fissata per il pagamento all’Ente ed in caso di eccedenza della somma a credito la stessa compensazione può valere anche per debiti successivi, anche se è possibile pure chiedere la liquidazione a saldo.

Il provvedimento, corredato dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile e dei revisori dei conti è stato approvato da 13 Consiglieri (Massimo Bagli, Sebastiana Bambaci, Giuseppe Doddo, Antonino Italiano, Alessandro Oliva, Alessia Pellegrino, Rosario Piraino, Lydia Russo, Michele Saraò, Santina Sgrò, Mario Sindoni, Maria Sottile e Giuseppe Stagno) con l’astensione di Antonino Amato, Giuseppe Crisafulli, Antonio Foti e Lorenzo Italiano. La compensazione dei tributi entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2022.

L’Assessore proponente Roberto Mellina, dopo aver spiegato quale è stato l’input, che ha portato l’amministrazione comunale ad adottare il regolamento ed espresso apprezzamento per l’operato della prima commissione consiliare, ha sottolineato come lo stesso andrà a snellire il lavoro degli uffici, favorendo al tempo stesso i rapporti con i contribuenti ed agevolando pure le riscossioni da parte del Comune. Ha chiarito che la compensazione vale per tutti i tributi tranne per l’IMU.