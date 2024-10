Il Sindaco Pippo Midili, viste le comunicazioni del Dipartimento regionale di Protezione Civile e le previsioni meteo riguardanti il territorio di Milazzo, interessato da forti piogge, ha deciso di attivare il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) per gestire al meglio la situazione e coordinare le operazioni di emergenza.

Immediatamente è stato disposto un monitoraggio del territorio col supporto dei Vigili urbani, degli operai, dei giardinieri e dei tecnici del Comune, per intervenire nei punti, dove si registrano le maggiori criticità: tra queste Ciantro, San Paolino, via Rio Rosso e via Acqueviole, mentre gli operai cercheranno di sistemare i tombini, saltati anche nel centro cittadino.

“Il C.O.C. è operativo – afferma il primo cittadino – e si sta occupando di monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, garantire assistenza alla popolazione, gestire le emergenze sul territorio e coordinare gli interventi di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative.

Il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti. Raccomando inoltre di segnalare eventuali situazioni d’emergenza o criticità e ricordo che il COC resterà operativo per tutto il tempo necessario. Ovviamente raccomando ai cittadini la massima prudenza e di evitare di uscire da case se non per improrogabili necessità”.