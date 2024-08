Il Segretario generale di Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, ha battezzato con il nome in codice "Operazione Arbaeen" la risposta odierna all'assassinio alla periferia sud di Beirut, ad opera di Israel, del numero due del movimento, Fouad Shokor.

Nasrallah, in una dichiarazione rilasciata nel pomeriggio, ha detto che gli obiettivi principali dell'operazione erano la base di Glilot dell'Aman, l'intelligence militare israeliana e l'Unità 8200, che si occupa di "guerra cibernetica", entrambe situate nei pressi di Tel Aviv, e la base aerea di Ein Shemer.

Il Segretario generale di Hezbollah ha spiegato che il nome in codice Operazione Arbaeen è stato scelto, per commemorare l'Arbaeen dell'Imam Hussein. Il Giorno di Arbaeen segna quaranta giorni dopo il Giorno di Ashura, il giorno in cui Hussein ibn Ali fu ucciso nella Battaglia di Karbala.

L'operazione era programmata per iniziare dopo la preghiera dell'alba, alle 5:15 del mattino. Riguardo al ritardo nella risposta, ha confermato che Hezbollah era pronta ad agire sin dal primo giorno dopo l'assassinio del comandante Fouad Shokor. Tuttavia, il ritardo è stato intenzionale, parte della strategia di punizione, aggiungendo anche che il periodo di attesa aveva lo scopo di consentire alla Resistenza di valutare se la risposta sarebbe stata coordinata oppure gestita autonomamente da ciascun fronte, oltre ad attendere il risultato dei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza.

Nasrallah ha sottolineato che la base di Glilot si trova a 110 km dalla Blue Line tra Libano e Israele (definito Palestina occupata) e a 1.500 metri dalla periferia di Tel Aviv. Ha aggiunto che il secondo obiettivo dell'operazione era la base aerea di Ein Shemer, situata a 75 km dal Libano e a 40 km da Tel Aviv.

Ha confermato che "un numero significativo di droni ha colpito i bersagli designati, ma il nemico sta tenendo nascosti tutti i dettagli rilevanti, ma i prossimi giorni riveleranno la verità su quanto accaduto".

Nasrallah ha poi detto che l'operazione prevedeva due fasi. La fase iniziale era incentrata sul colpire siti e caserme nella parte settentrionale di Israele con centinaia di razzi destinati a esaurire e ad esaurire la capacità di risposta l'Iron Dome e dei missili intercettori, che hanno aperto la strada alla fase due, che ha visto gli sciami di droni dirigersi verso i loro obiettivi designati.

Per quanto riguarda le linee guida stabilite dalla Resistenza per la selezione degli obiettivi in ​​questione, Sayyed Nasrallah ha osservato che dovevano essere militari , direttamente collegati all'assassinio del leader martirizzato e situati nel profondo del territorio occupato e vicino a Tel Aviv.

n risposta alle affermazioni israeliane secondo cui avrebbe sventato un attacco a Tel Aviv, il Segretario generale di Hezbollah ha confermato: "Il nostro piano iniziale era di lanciare 300 missili in questa operazione, ma ne abbiamo lanciati 340 e il nemico non ha sventato nulla".

Ha sottolineato che il resoconto israeliano degli eventi era "pieno di bugie", riflettendo la debolezza intrinseca dell'entità israeliana. Ha sottolineato che nessuna piattaforma di lancio è stata presa di mira prima dell'operazione e che le rampe di lancio dei droni sono rimaste intatte sia prima che dopo l'operazione.

Sayyed Nasrallah ha sottolineato che "le affermazioni del nemico sul bombardamento di missili strategici e precisi preparati per colpire Tel Aviv sono una bugia su una bugia", notando che la resistenza, con una strategia chiara e precisa, non aveva alcuna intenzione di usare tali armi. Ha inoltre sottolineato che i siti presi di mira dalle forze di occupazione questa mattina alla periferia delle città erano vuoti o erano stati evacuati su richiesta del martire Fouad Shokor.

Ha inoltre dichiarato che per la prima volta la resistenza ha lanciato un drone dalla Bekaa, confermando di aver attraversato con successo i confini di Israele, nonostante la lunga distanza.

Sayyed Nasrallah ha sottolineato che la resistenza avrebbe monitorato l'esito dell'occultamento da parte del nemico dell'esito in merito alle due basi prese di mira. Ha spiegato che se la risposta sarà ritenuta soddisfacente, sarà considerata sufficiente per affrontare il crimine di assassinio. Tuttavia, se non sarà sufficiente, la resistenza si riserva il diritto di continuare e intensificare la risposta.

Ha concluso che la resistenza rimarrà salda nel suo sostegno a Gaza, al suo popolo, alla Palestina e ai luoghi sacri della nazione, indipendentemente dalle circostanze, dalle sfide o dai sacrifici, osservando che l'operazione odierna "potrebbe avvantaggiare la parte palestinese o quella araba in termini di negoziati", sottolineando che "il messaggio al nemico e agli americani che lo sostengono è che qualsiasi speranza di mettere a tacere i fronti di sostegno è vana, nonostante i sacrifici, in particolare sul fronte libanese".