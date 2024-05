L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di RFI Gianpiero Strisciuglio è stato nominato Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, tra le Associazioni tecniche e professionali più antiche e importanti d’Italia.



Gianpiero Strisciuglio è il nuovo Presidente del CIFI

Gianpiero Strisciuglio, AD e DG di Rete Ferroviaria Italiana, è stato designato Presidente del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) per il quadriennio 2024-2027. Al suo fianco nel Comitato di Presidenza ci sono Riccardo Genova, Giovanni Caruso, Filippo Palazzo e Francesca Messina. Nel ruolo di Revisori dei Conti invece sono subentrati Michelangelo Gressani, Massimo Montebello e Pasquale Mugnetti, mentre Valerio Giovine continuerà come Segretario Generale. Fondata nel 1899, l'associazione ha svolto un ruolo cruciale nella promozione della cultura del trasporto e dell'ingegneria ferroviaria in Italia. Con oltre 2.200 soci individuali e 130 aziende del settore tra i suoi ranghi, il CIFI si occupa di organizzare eventi, pubblicare libri e riviste specializzate e rilasciare Crediti di Formazione Professionale (CFP).



Il percorso professionale di Gianpiero Strisciuglio

Da maggio 2023 Gianpiero Strisciuglio è Amministratore Delegato e Direttore Generale di Rete Ferroviaria Italiana, società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo Ferrovie dello Stato. Laureato in Ingegneria dei Trasporti al Politecnico di Bari, ha continuato il suo percorso accademico con il conseguimento di un Master di II livello presso l’Università Parthenope di Napoli. Ha avviato la sua carriera nel Gruppo FS, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel corso degli anni. Nel 2013 è stato nominato Responsabile di Pianificazione e Sviluppo Servizi di RFI, per poi diventare Direttore Commerciale ed Esercizio, contribuendo al successo operativo dell'azienda per tre anni. Dal 2017 al 2018 ha gestito la Divisione Passeggeri Long Haul in Trenitalia, mentre dal 2018 al 2022 ha ricoperto l’incarico di Director of Strategy, Industrial Planning, Innovation & Sustainability in Mercitalia Logistics S.p.A. Ha operato nel ruolo di AD e DG di Mercitalia Logistics S.p.A. fino a maggio 2023, quando è stato nominato come AD e DG di RFI.