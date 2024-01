Il metodo Perciavalle, lo stile di coaching utilizzato da artisti e sportivi.

Il metodo Perciavalle Creato da Marco Percivalle classe '92, si basa su un approccio integrato ed olistico e abbraccia la totalità dell'essere come individuo fisico, emotivo, mentale e spirituale, si basa su insegnamenti religiosi e spirituali attingendo conoscenze e strumenti dalle antiche scuole greco-romane ed indo-cinese legate alla salute, al benessere e all'evoluzione della persona, alcuni dei suoi riferimenti antichi sono Pitagora,Socrate con l'arte della maieutica e Plotino. Le arti marziali, hanno fatto crescere in lui l'interesse per l'oriente, che l'anno portato a studiare la pranoterapia e la meditazione.

Molto importanti nel suo percorso di vita sono sempre stati gli insegnamenti di Gesù oltre che le altre religioni Abramitiche.

Dopo aver dedicato anni ad assimilare tecniche e informazioni da queste ed altre tradizioni. Marco ha deciso di voler aiutare le persone a migliorare la propria vita.



Il metodo Perciavalle usa trattamenti energetica, ipnosi, meditazione e coaching motivazionale. Questo approccio olistico è spirituale permette di sviluppare maggiore calma, energia e vitalità, eliminando blocchi mentali, emotivi ed energetici.

Per Marco il pensiero positivo ed avere degli obiettivi sani sono essenziali per una vita di successo ed appagante: siamo artefici del nostro destino, in ogni momento possiamo fare scelte migliori per la nostra vita. Ogni individuo ha le capacità di raggiungere l'eccellenza e di realizzare i propri desideri, ma spesso ci sono dei blocchi mentali e delle credenze limitanti che impediscono di raggiungere i propri obiettivi. L' eliminazione di questi blocchi e la creazione di nuove abitudini mentali ed energetiche permette alle persone di raggiungere l'eccellenza.

il metodo di coaching specifico per gli attori che Marco Percivalle ha sviluppato, aiuta gli artisti a rilasciare le emozioni negative associate ai ruoli interpretati oltre a lavorare sul carisma e la presenza.

Il metodo Perciavalle si applica anche alla longevità e al ringiovanimento, aiutando le persone anche a dimagrire, smettere di fumare ed eliminare dipendenze, per avere una vita più gratificante ed in salute.

