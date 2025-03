Si è spento all'età di 78 anni Elio Corno, giornalista sportivo appassionato dell'Inter che sui social si autodefiniva "bastian contrario". Per anni ha lavorato come responsabile della pagina sportiva de il Giornale e fu caporedattore de La Gazzetta dello Sport, ma a renderlo popolare a partire dagli anni '90 sono state le ospitate in vari programmi sportivi di tv locali private. Il più noto "Il processo del lunedì" di Aldo Biscardi, cui Corno ha partecipato fino alla stagione 2012/2013.

Nel 2002 inizia a collaborare come opinionista con la trasmissione "Qui studio a voi stadio" di Telelombardia; celebri poi gli scontri con il collega e rivale Tiziano Crudeli (tifoso del Milan).

Corno aveva pubblicato anche due libri: "Il vangelo del vero anti-milanista" e "Cara Inter", ma a piangerlo oggi non sono solo i fan neroazzurri.