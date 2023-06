La riforma della giustizia polacca introdotta nel 2019 viola i principi fondanti dell'Unione Europea.

Questo è quanto ha deciso oggi la Corte di giustizia dell'Unione cui aveva fatto ricorso la Commissione Ue, sostenuta da Belgio, Finlandia, Danimarca, Svezia e Paesi Bassi, per cancellare una legge definita "museruola", poiché tramite le norme varate limitava l'indipendenza della magistratura.

La Corte di giustizia ha sentenziato che la pubblicazione online delle dichiarazioni di appartenenza dei giudici ad associazioni, fondazioni senza scopo di lucro o partiti politici viola il loro diritto alla privacy e potrebbe essere utilizzata per influenzarli.

Non è la prima volta che la Polonia entra in conflitto con l'Ue su questioni che riguardano i diritti fondamentali dell'individuo e quelli liberal-democratici delle istituzioni, da quando nel 2015 è salito al potere il PiS, Legge e Giustizia, il partito dei sovranisti polacchi che in Europa è alleato con i (post) fascisti di FdI guidati da Giorgia Meloni, nel gruppo ECR.

La riforma della giustizia voluta da Varsavia, varata nel dicembre 2019, è costata alla Polonia una sanzione da parte di Bruxelles di un milione di euro al giorno, a partire dal 3 novembre 2021. Ma il governo polacco non aveva comunque sentito ragioni. Questa volta, però, la decisione è inappellabile.

Didier Reynders, commissario alla Giustizia, ne ha sottolineato l'importanza: "Oggi è un grande giorno per il ripristino dell'indipendenza della giustizia in Polonia. Ora ci aspettiamo che la Polonia rispetti questa decisione".

Today is an important day for the restoration of an independent justice in #Poland#ECJ has confirmed our analysis on the Polish law on the judiciary of December 2019. This law violates core principles of the EU legal order. We now expect Poland to comply fully with the ruling. https://t.co/4C13SBvq7u