Comunicato Stampa

I 100 anni di Pasolini

L’Associazione Frascati Poesia, in collaborazione con il Comune di Frascati, presenta in occasione dei 100 anni della nascita di Pier Paolo Pasolini, un incontro dedicato alla poesia e alla prosa del grande intellettuale anticonformista del 900’. Pasolini , negli anni che vanno dal 1950 al 1960, ha occupato un ruolo molto importante nel dibattito

culturale, sociale e politico ed è diventato il simbolo dell’intellettuale capace di cogliere in modo acuto e partecipe le contraddizioni più laceranti della società. Relatrici : Maria Fondi e Mirella Tribioli. L’incontro si svolgerà presso la Sala degli Specchi, Palazzo Marconi, Frascati, Giovedì 14 aprile 2022 alle ore 16:30.

Ingresso consentito solo con Green Pass