Oggi la Commissione europea ha avviato indagini per non conformità ai sensi del Digital Markets Act (DMA) sulle modalità con cui Alphabet gestisce Google Play e sulle preferenze automatiche della Ricerca di Google, sulle regole di Apple nella gestione dell'App Store e in quella delle preferenze di Safari e sul modello di pagamento o consenso utilizzato da Meta.

La Commissione ritiene che le misure messe in atto da queste aziende non siano in grado di garantire l’effettivo rispetto degli obblighi previsti dal DMA.

Inoltre, la Commissione ha avviato indagini relative alla nuova struttura tariffaria di Apple per gli app store alternativi e alle pratiche di classificazione di Amazon sul proprio mercato. Infine, la Commissione ha ordinato ai "gatekeeper" di conservare alcuni documenti per monitorare l'effettiva attuazione e il rispetto dei loro obblighi.



Le regole di gestione di Alphabet e Apple

La Commissione ha avviato un procedimento per valutare se le misure attuate da Alphabet e Apple in relazione ai loro obblighi relativi agli app store violino il DMA. L'articolo 5, paragrafo 4, del DMA impone ai gatekeeper di consentire agli sviluppatori di app di "orientare" i consumatori verso offerte esterne agli app store dei gatekeeper, gratuitamente.

La Commissione teme che le misure di Alphabet e Apple potrebbero non essere pienamente conformi poiché impongono varie restrizioni e limitazioni. Questi limitano, tra l'altro, la capacità degli sviluppatori di comunicare e promuovere liberamente offerte e di concludere direttamente contratti, anche imponendo vari oneri.



Le misure di Alphabet per prevenire preferenze automatiche

La Commissione ha avviato un procedimento contro Alphabet, per determinare se la visualizzazione da parte di Alphabet dei risultati di ricerca di Google possa portare a preferenze automatiche che avvantaggino i servizi di ricerca verticale di Google (ad esempio, Google Shopping; Google Flights; Google Hotels) rispetto a servizi concorrenti simili.

La Commissione teme che le misure di Alphabet attuate per conformarsi alla DMA possano non garantire che i servizi di terzi presenti nella pagina dei risultati di ricerca di Google siano trattati in modo equo e non discriminatorio rispetto ai servizi di Alphabet, come richiesto dall'articolo 6( 5) del DMA.



Rispetto da parte di Apple degli obblighi di scelta dell'utente

La Commissione ha avviato un procedimento contro Apple in merito alle misure adottate per conformarsi agli obblighi di (i) consentire agli utenti finali di disinstallare facilmente qualsiasi applicazione software su iOS, (ii) modificare facilmente le impostazioni predefinite su iOS e (iii) fornire agli utenti schermate di scelta che devono consentire loro in modo efficace e semplice di selezionare un servizio predefinito alternativo, come un browser o un motore di ricerca sui propri iPhone.

La Commissione teme che le misure di Apple, inclusa la progettazione della schermata di preferenze del browser web, possano impedire agli utenti di esercitare realmente la loro scelta di servizi all'interno dell'ecosistema Apple, in violazione dell'articolo 6, paragrafo 3, del DMA.



Il modello “paga o acconsenti” di Meta

Infine, la Commissione ha avviato un procedimento contro Meta per indagare se il modello “paga o acconsenti” recentemente introdotto per gli utenti nell’UE sia conforme all’articolo 5, paragrafo 2, del DMA che impone ai gatekeeper di ottenere il consenso degli utenti quando intendono combinare o utilizzare in modo incrociato i propri dati personali tra diversi servizi della piattaforma.

La Commissione teme che la scelta binaria imposta dal modello “paga o acconsenti” di Meta possa non fornire una vera alternativa nel caso in cui gli utenti non acconsentano, non raggiungendo così l'obiettivo di impedire l'accumulo di dati personali da parte dei gatekeeper.



Ulteriori indagini

La Commissione sta inoltre adottando altre misure investigative per raccogliere fatti e informazioni per chiarire se:

amazon potrebbe favorire i prodotti del proprio marchio sull'Amazon Store in violazione dell'articolo 6, paragrafo 5, del DMA e

la nuova struttura tariffaria di Apple e altri termini e condizioni per app store alternativi e distribuzione di app dal web (sideloading) potrebbero vanificare lo scopo dei suoi obblighi ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del DMA.

La Commissione ha inoltre adottato cinque notifiche ad Alphabet, Amazon, Apple, Meta e Microsoft, chiedendo loro di conservare documenti che potrebbero essere utilizzati per valutare la loro conformità agli obblighi DMA, in modo da preservare le prove disponibili e garantire un'applicazione efficace.

Infine, la Commissione ha concesso a Meta una proroga di 6 mesi per ottemperare all'obbligo di interoperabilità (articolo 7 DMA) per Facebook Messenger. La decisione si basa su una specifica disposizione dell'articolo 7, comma 3, DMA e fa seguito ad una richiesta motivata presentata da Meta. Facebook Messenger rimane soggetto a tutti gli altri obblighi DMA.





Prossimi passi

La Commissione intende concludere il procedimento avviato oggi entro i prossimi 12 mesi. Se le ipotesi di indagine saranno comprovate, la Commissione informerà i gatekeeper interessati delle sue risultanze preliminari e spiegherà le misure che intende adottare o che i gatekeeper dovrebbero adottare per rispondere in modo efficace alle preoccupazioni della Commissione.

In caso di violazione, la Commissione può imporre sanzioni fino al 10% del fatturato mondiale totale dell'azienda. Tali sanzioni possono arrivare fino al 20% in caso di recidiva. Inoltre, in caso di violazioni sistematiche, la Commissione può anche adottare rimedi aggiuntivi come obbligare un gatekeeper a vendere un’impresa o parti di essa, o vietare al gatekeeper di acquisire servizi aggiuntivi legati alla non conformità sistemica.



Sfondo

La DMA mira a garantire mercati contendibili ed equi nel settore digitale. Regola i gatekeeper, che sono grandi piattaforme digitali che forniscono un importante interazione tra utenti aziendali e consumatori finali, la cui posizione può garantire loro il potere di creare un collo di bottiglia nell’economia digitale.

Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta e Microsoft, i sei gatekeeper designati dalla Commissione nel settembre 2023, dovevano rispettare pienamente tutti gli obblighi DMA entro il 7 marzo 2024 . La Commissione ha valutato le relazioni di conformità che definiscono le misure di conformità dei gatekeeper e ha raccolto feedback dalle parti interessate, anche nel contesto di seminari.

Oggi è stata aperta una procedura formale di inottemperanza nei confronti di Alphabet, Apple e Meta ai sensi dell'articolo 20 DMA in combinato disposto con gli articoli 13 e 29 DMA per violazione degli articoli 5(2), 5(4), 6(3) e 6(5) ) DMA rispettivamente.





Questo il commento di Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva responsabile della politica di concorrenza: "Oggi la Commissione apre cinque indagini per non conformità ai sensi della legge sui mercati digitali (DMA). Riguardano le regole di Alphabet sulla guida in Google Play e l'auto-preferenza nella Ricerca Google, le regole di Apple sulla guida nell'App Store e sulla scelta dei browser e sulla modifica delle impostazioni predefinite, e il "modello di pagamento o consenso" di Meta. Sospettiamo che le soluzioni suggerite dalle tre società non siano pienamente conformi alla DMA. Ora esamineremo la conformità delle aziende al DMA, per garantire mercati digitali aperti e contendibili in Europa".

E questo è il commento di Thierry Breton, commissario per il mercato interno: "Dal 7 marzo è entrata in vigore la legge sui mercati digitali. Sono mesi che discutiamo con i gatekeeper per aiutarli ad adattarsi e possiamo già vedere i cambiamenti in atto sul mercato. Ma non siamo convinti che le soluzioni di Alphabet, Apple e Meta rispettino i loro obblighi per uno spazio digitale più giusto e aperto per i cittadini e le imprese europee. Se la nostra indagine dovesse concludere che vi è una mancanza di piena conformità con la DMA, i gatekeeper potrebbero incorrere in pesanti sanzioni".



Fonte: Commissione Europea