Daisy Osakue sta meglio e potrà gareggiare agli europei di Berlino

Secondo quanto comunicato dalla Fidal, dopo la visita odierna presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI a Roma, le condizioni di Daisy Osakue sono state giudicate tali da poter consentire ala discobola azzurra di partecipare ai prossimi europei di Berlino che si svolgeranno dal 6 al 12 agosto.

Daisy Osakue, quattro giorni fa a Moncalieri era stata colpito ad un occhio da un uovo lanciato, come si è saputo ieri, da dei ragazzi che si volevano "divertire". La contusione subita aveva messo in dubbio la sua partecipazione a Berlino.

Questo è il referto redatto venerdì dal prof. Antonio Spataro, Direttore Sanitario dell'IMSS:

«Il controllo oculistico effettuato dall'atleta Daisy Osakue presso l'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI in data odierna ha documentato un miglioramento del quadro clinico, che consente la sospensione progressiva della terapia cortisonica e la partecipazione ai Campionati Europei di atletica a Berlino.»

Pertanto, come comunicato dalla Fidal, la primatista italiana under 23 di lancio del disco, sabato 4 agosto partirà per la Germania insieme al resto della squadra azzurra.