La crescita di iPork continua con il lancio del loro primo “45 giri” Ci Sta, il singolo che incarna perfettamente l’essenza della trap contemporanea. Con bassi potenti, un beat ipnotico e un’atmosfera avvolgente, il brano si distingue per la sua energia travolgente e una produzione curata nei minimi dettagli. 2 minuti e 40 secondi per una traccia che si adatta sia all’ascolto in cuffia che nei club, consolidando lo stile innovativo del team.

Il vero punto di forza del brano, ciò che lo rende unico, è il mistero che lo circonda: "Chi si nasconde dietro la voce del rapper?"

L'anonimato del performer aggiunge un alone di enigmatica curiosità al progetto, esaltando il fascino e l'originalità del brano, offrendo all’ascoltatore un’esperienza ancora più coinvolgente e affascinante.

Di chi si tratta? Restiamo sintonizzati per scoprirlo!

Chi sono i protagonisti del format iPork?

Il team iPork è composto da Luca Bellei, il frontman, due filmmaker (Ambro e Jo) ed un road manager (Alle).

Il leader del team è il carismatico Luca Bellei, frontman del gruppo, che ha permesso a iPork di coinvolgere un vasto pubblico di giovani tra i 14 e i 24 anni, trasformando ogni evento in un’esperienza unica che fonde musica, interazione e intrattenimento.

Nato come un innovativo format di interviste in ambienti di socializzazione, il progetto ha conquistato il mondo delle discoteche, diventando un punto di riferimento per la Generazione Z.







Il format degli eventi iPork

Ogni evento di iPork in discoteca inizia con un’intervista live nell’area palco/consolle, introdotta dal brano “CI STA” e accompagnata da un video su ledwall (se disponibile). Successivamente, il team si sposta in una zona transennata, precedentemente allestita, dove Luca conduce per un paio d’ore interviste dirette con i ragazzi e le ragazze presenti, creando un momento di forte coinvolgimento e interazione.

Grazie alla combinazione tra eventi dal vivo e presenza digitale, il team iPork ha costruito un circolo virtuoso che mantiene alta l’attenzione del pubblico. Le tappe sono annunciate sui social, permettendo ai fan di partecipare agli eventi e di apparire nei contenuti condivisi online.

Questo approccio non solo rafforza la fanbase, ma genera anche contenuti autentici che amplificano la viralità del progetto.







Disponibilità e contatti

CI STA è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e si candida a diventare un nuovo inno per gli amanti della trap e del rap underground.

Riusciranno gli iPork a spingersi ancora oltre?… CI STA!

Per interviste, approfondimenti o collaborazioni:

[email protected]

Segui iPork su TikTok e Instagram