Workshop "Curare una collezione pubblica/privata - corso online"

Dal 31 gennaio al 24 febbraio 2022

Termine iscrizioni 25 gennaio 2022

Erogato da: School for Curatorial Studies Venice





Uno degli sbocchi più frequenti per la professione del curatore è di realizzarsi all’interno di musei e istituzioni pubbliche oppure in fondazioni e collezioni private. Luoghi dove un ruolo importante è svolto dalla collezione permanente e dalla sua gestione.

In questo ambito è importante conoscere la storia della collezione, la sua poetica, per poter valorizzare attraverso degli interventi curatoriali la ricchezza del patrimonio esistente in modo da esprimere la propria creatività, ma anche di stimolare un nuovo interesse da parte del pubblico.

FINALITA’ E PROGRAMMA

Cosa significa lavorare su una collezione museale/privata oggi? La metodologia attuata all’estero insegna che esistono diversi modi per valorizzare la ricchezza del patrimonio artistico di un’istituzione. In questo contesto un ruolo fondamentale viene svolto dalla capacità dei curatori di trovare delle strategie che si possono adottare per rendere una collezione intelligibile al pubblico e per accrescerla.

Con questo corso cercheremo di analizzare la natura di una collezione sia essa pubblica o privata. Con una serie di esempi concreti, di persone che operano sul campo vi aiuteremo a comprendere come arricchire il patrimonio di un museo/collezione privata.

MATERIE DI STUDIO

• Introduzione alla storia e alla nascita dei grandi musei e delle collezioni.

• Analisi di casi studio di musei pubblici e della gestione delle collezioni.

• Analisi di esempi innovativi nel campo della gestione delle collezioni permanenti.

• Lavorare in una collezione privata a porte chiuse oppure aperte al pubblico.

• Esercizio finale da presentare in classe.

Il corso ha una durata di 24 ore e si svolge online nel corso di 12 giorni con 2 ore di lezione al giorno. 3 giorni a settimana per un totale di 4 settimane. Il corso avrà inizio lunedì 31 gennaio 2022. Si svolgerà dalle ore 17.00 alle ore 19.00, ogni lunedì, giovedì e venerdì.

Termine iscrizioni il 24 gennaio 2022

Per uteriori informazioni visitare il sito: https://www.curatorialstudiesveniceonline.com/