Martedì 21 settembre 2021 sono stati presentati alla stampa i lavori di riqualificazione funzionale e tecnologica del Mitreo di Marino (RM), recentemente terminati. E' adesso possibile, grazie all'ottimo lavoro dell'Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Colizza, visitare un luogo rimasto celato e inaccessibile per lunghi anni a causa delle infiltrazioni di acqua e della forte umidità costantemente presente nel luogo.

Il luogo di culto vero e proprio di Mitra, dio di origine persiana, che tanto successo ebbe nel mondo romano nel II e III secolo d.C., si presenta come un ambiente completamente ipogeo scavato in profondità nella roccia di peperino, ricavato all’interno di una cisterna e reso ancora più impenetrabile da un edificio costruito all’inizio degli anni ’60. La sfida del nuovo progetto di allestimento museale, teso alla riqualificazione e valorizzazione del sito, è stata quella di rendere “accogliente” un ambiente difficile, date la collocazione e le condizioni microclimatiche estreme che lo caratterizzano ma che al contempo ne hanno garantito la perfetta conservazione. L’intervento, che ha messo in luce la perizia e le capacità degli addetti ai lavori, è stato realizzato dal Comune di Marino, sotto l’alta sorveglianza dei funzionari Gabriella Serio e Claudia Castagnoli della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma e la provincia di Rieti, diretta dall’arch. Lisa Lambusier, e finanziato dal Segretariato Generale del Ministero della Cultura.

https://www.youtube.com/watch?v=ASFdyAq99Gc

Il coordinatore di tutte le attività di progettazione e allestimento è stato l’arch. Emanuela Todini, mentre la nuova identità visiva, grafica e video è stata realizzata dallo Studio 21. L’apertura al pubblico sarà preceduta giovedì 23 settembre 2021 da un incontro sul mitraismo dove interverranno oltre ai protagonisti di questa riqualificazione ,anche i funzionari del Mitreo Barberini di Roma e di quello di Santa Maria Capua Vetere (CE) nell’ottica di un progetto comune di valorizzazione dei mitrei affrescati.