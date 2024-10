Cambia volto il Centro Commerciale L’Airone di Monselice, nato nel 1997 e ancora oggi uno dei punti di riferimento per lo shopping nella provincia di Padova, con i suoi 2500 metri di galleria e i quasi 1.200 posti auto.

Tra le novità che attendono i clienti del centro commerciale L’Airone, oltre all’aspetto rinnovato, ci sono il rinnovato supermercato Spesa Facile e il pet store Conad, inaugurati il 12 settembre alla presenza del Sindaco, Giorgia Bedin.

Da sabato 26 ottobre l’offerta di Conad sarà completata dal bar ristorante “Con Sapore”, un punto di ristoro che offre un'ampia varietà di servizi, dalla colazione all'aperitivo, dal sandwich veloce alla pasticceria, fino al pranzo e alla cena completi.

E proprio sabato 26 ottobre si terrà l'evento di inaugurazione, con tre attrazioni per tutte le età: Cristiano Malgioglio, la vincitrice di Amici, Sarah Toscano, e la popolare youtuber Lucilla, idolo dei più piccini con la sua irresistibile baby dance.

Malgioglio — autore di brani indimenticabili come “L'importante è finire” e “Ancora ancora ancora” — salirà sul palco pop dalle 18 con il suo live show, al culmine di un programma ricco di intrattenimenti per tutte le età.

Dalle 16 sul palco dedicato ai teenager ci sarà la giovanissima Sarah Toscano, direttamente dal primo posto di Amici, per una breve esibizione e il “firmacopie”. Per i primi 200 fan sarà possibile ritirare in omaggio il disco dell’artista.

Alle 15 nell’area esterna, ma comunque al riparo dalle intemperie, si terrà il party con Lucilla, dove la beniamina dei più piccoli intratterrà il suo pubblico con giochi e attività. I braccialetti per accedere saranno distribuiti gratuitamente a partire dalle 10 del mattino, fino ad esaurimento. Ogni bambino potrà entrare nell’area accompagnato dai famigliari.