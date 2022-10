Nel cast di Tutti Pazzi per Mamma, il nuovo spettacolo diretto da Massimo Milazzo in programma dal 26 ottobre al 6 novembre a Roma al Teatro7Off di Michele La Ginestra, c’è anche l’attore e conduttore Paciullo.

Una commedia comica, dove si ride dall’inizio alla fine, che l’artista ha definito imperdibile perché fa bene al cuore. Un racconto, incentrato sui rapporti tra familiari, ognuno con delle caratteristiche diverse, che parla anche dei sogni rimasti chiusi nel cassetto che, da un momento all’altro, possono ripresentarsi sconvolgendo l’equilibro di un’intera famiglia.

“Io sarò Paolo, un ragazzo trentunenne amante dello studio, in particolare le piante e gli animali, ancor di più se sono uccelli. Un uomo perfezionista, soprattutto quando si parla della lingua italiana”.

Nello spettacolo, Paciullo avrà al suo fianco Nino Taranto, con cui è già alla quinta commedia, e Luciana Frazzetto, che conosceva da molti anni, pur non avendo mai lavorato insieme a lei. Gli attori saranno i suoi genitori per scena, mentre Barbara Russo la sua fidanzata. Ma qual è la forza di Tutti Pazzi per Mamma? Lo ha spiegato Paciullo.

“Tutti pazzi per mamma è una commedia dove i valori di una famiglia sono protagonisti. Io credo molto in questo e poi ho accettato perché non potevo trovare un papà, una mamma e una fidanzata migliori di questi”.

A dirigere lo spettacolo ci sarà Massimo Milazzo, “un grande professionista attento, puntuale, preciso”. E’ stato scritto invece da Luca Giacomozzi “una grande penna, che ha perfettamente raccontato questa storia ricca di sorprese mai scontate”.