Tutti sappiamo che lo sport ci fa stare bene fisicamente.

Sicuramente tutti noi abbiamo sentito tante volte la frase:

”Mens sana in corpore sano”.



Ma possiamo dire che è vero anche il contrario?

Corpo sano = Mente sana?

Ma soprattutto, quanto lo sport o nel mio caso la danza possono influire positivamente sulle nostre emozioni?

Parto proprio da qui, da chi mi ha trasferito l’importanza di provare ad esprimere le mie emozioni e di renderle ancora più visibili attraverso i movimenti del corpo.

Quando ho iniziato a frequentare la scuola di ballo e le discipline ad essa interconnesse, ero consapevole che mi avrebbero fatto bene sia fisicamente che mentalmente, ma mai avrei immaginato che andassero così a fondo sulle emozioni e nella loro più vivida espressione!

Molte persone credono di non essere portate al ballo, io per prima lo pensavo, ma poi mi sono chiesta se fosse realmente così e mi sono risposta che, dal mio punto di vista, è un concetto sbagliato.

Sin da piccoli e in tutte le epoche, la musica parte da un innato movimento che non coinvolge solo il corpo ma anche la psiche.

Potremmo andare indietro fino alla notte dei tempi e, sin dal principio, la danza è stata la prima espressione artistica dell’essere umano. Non è necessario esibirsi con tecniche specifiche e creare performance per dimostrare di saper ballare ma farlo senza inibizione trasformando le proprio emozioni in movimento proprio come fanno i bambini.

Se la musica è il ballo fanno bene a tutti, vuol dire che sono parte di noi da sempre, sono la nostra natura.

Mentre ascoltiamo la musica noi stiamo già ballando, le nostre emozioni già danzano e si risvegliano.

Anche la fisica che studia le particelle elementari ce lo dice, i nostri atomi vibrano da sempre, non stanno mai fermi e questo produce la materia che è la vita!

“Hai mai guardato una persona che danza? Cosa accade? Ti sei mai osservato mentre balli? Cosa accade? La danza sembra essere uno dei metodi più profondi per entrare in armonia con sé stessi; mentre danzi, corpo, mente e anima sono in armonia. La danza è una delle cose più spirituali che esistono. Se danzi davvero non puoi pensare; se danzi davvero il corpo viene usato in maniera così profonda che tutta la tua energia diventa fluida.” (Osho Rajneesh).

Ed è proprio così, come spiega Osho, ballare è il modo più profondo per conoscersi veramente, entrare in armonia con se stessi, armonia del corpo e dell’anima. Non importa come si balla, non importa se si segue perfettamente il ritmo, la musica.

Importa quanto il tuo corpo e la tua anima si sentono liberi di muoversi ascoltando la musica.

La danza ti permette di vivere nel qui ed ora ed è per questo che non ti permette di pensare ad altro se non al momento in cui la musica risveglia le tue emozioni, te le fa vivere e perché no, magari arriverà a fartele esprimere liberamente come tutti noi vorremmo.

Ma proviamo a pensare anche al nostro corpo, come si coordina e come esprime ogni movimento fino a creare una melodia perfetta. Il ballo fa bene al corpo perché ci permette di migliorarne il movimento, fa bene alla saluta fisica, mentale e dell’anima.

Ora che sai che già la musica e il ballo fanno parte di te, non ti resta che provare a lasciarti andare!

Muoviti con la musica, balla!