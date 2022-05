Kylian Mbappé e Paris Saint Germain, nelle prossime ore, annunceranno la permanenza dell'attaccante francese tra fila del Paris St-Germain.

Il 23enne vincitore della Coppa del Mondo nel 2018, nei mesi scorsi era stato indicato come oramai già trasferito al Real Madrid. Invece, Kylian Mbappé firmerà un nuovo contratto con il PSG.

Probabilmente l'annuncio arriverà già stasera, quando il PSG disputerà l'ultima partita della stagione di Ligue 1 contro il Metz.

Ancora sconosciuti i termini del nuovo accordo.

Il mese scorso, l'esperto di calcio spagnolo Guillem Balague, aveva scritto che il PSG, in caso di rinnovo, era pronto ad offrire a Mbappé un bonus da 150 milioni di euro per tenerlo per altre due stagioni.

Il nuovo contratto, probabilmente triennale, dovrebbe garantire a Mbappé uno stipendio da almeno 25 milioni di euro, netti, all'anno!

In questa stagione, Mbappe è il capocannoniere della Ligue 1 con 25 gol e ha fornito 17 assist in 34 partite, contribuendo a consegnare al PSG l'ennesimo titolo della Ligue 1 con quattro partite di anticipo.

Se tutto ciò sarfò confermato, sarà interessante conoscere come potrà rientrare nelle regole de nuovo Fair play finanziario imposte dall'Uefa.