I fondi sosterranno programmi di nutrizione, educazione e benessere per i bambini e le comunità svantaggiate.

Herbalife Family Foundation (HFF) annuncia con orgoglio l’assegnazione di 1.029.000 dollari in fondi a trentadue organizzazioni no-profit in Europa e in Africa, tutte impegnate nel contribuire a migliorare la vita di bambini e delle comunità svantaggiate.

I fondi sosterranno le organizzazioni comunitarie all’interno del Programma Casa Herbalife della Fondazione, che collabora con le no-profit locali per fornire risorse essenziali, tra cui l'accesso a pasti nutrienti, risorse educative e iniziative per promuovere stili di vita sani.

“Herbalife Family Foundation è orgogliosa di collaborare con organizzazioni straordinarie il cui lavoro fondamentale, migliora la qualità della vita di bambini e comunità in tutto il mondo. Insieme ai dipendenti e ai distributori indipendenti Herbalife, siamo in grado di fare una differenza nel tempo. Questo sforzo collaborativo non solo fornisce risorse essenziali, ma crea anche opportunità, garantendo che i bambini e le comunità svantaggiate abbiano accesso ai pasti nutrienti e all’istruzione, necessari per migliorare le proprie condizioni e vivere un futuro più sano,” ha dichiarato Chris Stirk, Direttore Generale di Herbalife Europa e Africa.

Quest’anno, HFF ha assegnato 5 milioni di dollari in sovvenzioni a 164 organizzazioni no-profit in 59 paesi e territori. I fondi sono resi possibili dalla continua generosità dei distributori indipendenti Herbalife e dei dipendenti, che conducono iniziative di raccolta fondi e contribuiscono con le proprie risorse. Il loro impegno consente a HFF di sostenere programmi sostenibili, guidati da iniziative locali, che affrontano direttamente le carenze alimentari e supportano le famiglie bisognose. Si prevede che i fondi di quest’anno andranno a beneficio di centinaia di migliaia di bambini.

I destinatari dei fondi E&A 2024 includono:

SOS Villaggi dei Bambini, Casa Oz Torino , Italia

, SOS Villaggi dei Bambini, Peter Pan Roma, Italia

Roma, Italia SOS Villaggi dei Bambini, Casa Herbalife Ostuni , Italia

, Italia Deutsches Kinderhilfswerk e.V. - Berlino , Germania

, Acres of Love – Johannesburg , Sud Africa

, Sud Africa SOS Villaggi dei Bambini – Madrid , Spagna

, Kalben – Istanbul , Turchia

, Pedagogisch Centrum Wagenschot – Eke-Nazareth, Belgio

SOS Villaggi dei Bambini – Gaborone , Botswana

, Het Vergeten Kind – Utrecht , Paesi Bassi

, SOS Villaggi dei Bambini – Maseru, Lesotho

Elenco completo delle organizzazioni beneficiarie nel 2024, https://herbalifefamilyfoundation.org/wp-content/uploads/2024-Grant-List-for-Website.pdf

Dal suo inizio nel 1994, HFF ha assegnato oltre 55 milioni di dollari a più di 175 organizzazioni no-profit in tutto il mondo. Per visualizzare il Rapporto di Impatto 2023 o per maggiori informazioni su Herbalife Family Foundation e le sue iniziative, visita herbalifefamilyfoundation.org.

Informazioni sulla Herbalife Family Foundation

Herbalife Family Foundation (HFF) è una no-profit globale 501(c)(3) ispirata dalla visione del fondatore di Herbalife, Mark Hughes, di migliorare le comunità svantaggiate. HFF è dedicata a sostenere programmi che migliorano direttamente il benessere dei bambini, concentrandosi su nutrizione e educazione. I distributori indipendenti e i dipendenti di Herbalife guidano gli sforzi di raccolta fondi per HFF. Dal 1994, HFF ha contribuito con oltre 55 milioni di dollari a organizzazioni no-profit in tutto il mondo. HFF è anche attivamente coinvolta negli sforzi di soccorso globale, rispondendo alle comunità colpite da disastri naturali.



Per maggiori informazioni, visita herbalifefamilyfoundation.org e seguici su Instagram e Facebook @Herbalifefamilyfoundation.