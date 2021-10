Quello di venerdì 8 e sabato 9 ottobre al #Costez di Telgate (BG) è un altro weekend di divertimento, tutto da vivere in due diverse music areas, Inside & Outside, ovvero dentro e fuori, in Gold Room e Green Room. Come sempre sul palco del #Costez vanno in scena veri show, pieni di artisti ed emozioni.

In console venerdì 8 ottobre in Green Room il party è Una Mas (nella foto). E' una serata decisamente latina e piena di ritmi calienti e reggaeton, perfetta per vivere una serata tra sorrisi e musica che mette il sorriso, riempie di ritmo ed energia... tanto La sicurezza è sempre al primo posto, al #Costez (niente ballo e Green Pass obbligatorio), perché come dice lo staff è ancora presto per tornare alla normalità, ma non è presto tornare ad incontrarsi e sorridere con gli amici.

Sabato 9 ottobre, in Green Room ecco invece al mixer Dr.Space, mentre Aryfashion è alla voce. Come chi frequenta il Costez sta bene, Aryfashion è una vera bomba anche sul palco, non solo con la sua voce... per cui l'energia non mancherà.

Lo staff presenta così la nuova stagione: "Scusate, ma siamo rimasti bloccati in un viaggio nel tempo... Ora, per fortuna, siamo tornati. Riprendiamo a fare lo show da dove eravamo rimasti, al #Costez di Telgate (BG). Ci vediamo lì, carichi e felici!". Musica, drink, show, sorrisi... Tutto questo c'è ed è già abbastanza. Il locale è aperto da mezzanotte alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi... ed è appena conclusa la ricerca di nuovo personale, dedicata a chi ha voglia di lavorare divertendosi.

Tra i partner della nuova stagione di #Costez Summer Club, ecco SEAT Bergamo, Padoin Fashion Deluxe, My Wellness Studio, Touchdown Abbigliamento Grassobbio, Perosino Abbigliamento Cazzago s/m, Hotel Costez Cazzago s/m, iLMYO – il tuo Clipper personalizzato, Ottica Foppa Grassobbio / Palazzolo, Grey Goose, Apelungo.

#Costez Summer Club di Telgate (BG) c/o Nikita

ogni venerdì, sabato e prefestivi

Ingresso Uomo/Donna 12€ con Drink, dalle 23 alle 4

via dei Morenghi 2 - Telgate (BG)

info: 3480978529 (Bobe)

https://www.instagram.com/costez_official/