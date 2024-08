Si rinnova l’appuntamento “Pani, Dolci e tanto altro…” che si terrà domenica prossima 11 agosto. La stagione estiva di San Mauro Castelverde è un continuo di appuntamenti che sono anche l’occasione per far scoprire ai visitatori le bellezze dei luoghi, gli usi i costumi e storia del paese. “Pani, Dolci e tanto altro…”, infatti, si apre con un appuntamento quasi storico che è “A pisata” (la trebbiatura) con le mule.

Uno spaccato di vita contadina che ancora oggi viene rappresentata dagli ultra settantenni fratelli gemelli Nicolosi, ultimi testimoni di un passato non molto lontano che è ormai scomparso. Grazie a loro, che ancora oggi usano queste pratiche, il paese conserva questa tradizione che ogni anno viene riproposta.

“A pisata” è un momento particolare del lavoro dei campi perché era il coronamento di un lungo lavoro sotto il sole cocente che garantiva il pane e la vita per le famiglie. Una testimonianza che i fratelli Nicolosi rappresenteranno in piazza rendendola emozionante anche grazie ai canti e ai versi che recitano mentre le mule calpestano le spiche per sgranarle.

Questo il primo dei tanti momenti che prevede il programma dell’evento che si svolgerà tra le vie del paese che diventano museo etnoantropologico a cielo aperto grazie alla collaborazione dei cittadini. Tutto ciò creerà una atmosfera particolare mentre si svolgerà la degustazione che quest’anno proporrà anche il torrone.

Sarà un vero e proprio percorso eno gastronomico che offre la possibilità di assaporare piatti della tradizione a Km0 e prodotti tipici agricoli ad iniziare dagli antipasti, ai primi, ai dolci con il tipico “Fiorello” realizzato con pasta friabile e croccante e crema di latte. Una vera leccornia tipica di San Mauro Castelverde che assieme a tutte le altre pietanze saranno al centro dell’evento realizzato dall’amministrazione comunale guidata da Giuseppe Minutilla.

Non mancheranno le musiche e i balli tradizionali, l’appuntamento, infatti sarà animato dal gruppo folkloristico dell’Associazione culturale e musicale “L’Eremo”.

IL PROGRAMMA

Inizio Piano San Giorgio con “A Pisata” ore 17:00 Via Cavour – Antipasti ore 18:30 Piazza Municipio – Primo ore 20:00 Largo badia – Dolce tipico “Fiorello”.