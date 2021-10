"Al Congresso FIMMG ho ringraziato i medici di famiglia per l'enorme lavoro e i sacrifici che hanno fatto in questi mesi. Ora grazie alle risorse che stiamo investendo per la sanità pubblica si può fare un percorso comune di riforma per rafforzare il ruolo della medicina territoriale e portare più salute nelle case e nei quartieri di tutti i cittadini. I medici di medicina generale sono i protagonisti di questa sfida.



I medici di famiglia sono essenziali per costruire un Ssn più forte. Non dobbiamo rinunciare a questa presenza di capillarità sul territorio. Dobbiamo lavorare insieme ai medici di famiglia per costruire un nesso sempre più stretto tra la loro funzione e il resto del servizio sanitario".

Così il Ministro della Salute, Roberto Speranza al 78° Congresso FIMMG in corso a Villasimius dove ha toccato anche la principale questione sul tavolo, ovvero il tema del passaggio alla dipendenza.

"È un tema da discutere in un secondo momento – ha precisato - non è il cuore della vicenda e chi insiste su questo tema vuole solo alimentare uno scontro. A me interessa costruire un Ssn migliore valorizzando i medici di famiglia. Se c’è qualcuno che pensa che la figura del medico di famiglia sia una figura del passato si sbaglia di grosso. Non rinuncerò mai al presidio dello studio del medico di famiglia sul territorio".