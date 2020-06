La data per la riapertura delle piscine nel Regno Unito è fissata per il 4 luglio e in attesa di riprendere le attività natatorie a tutti livelli, la Swim England ha emanato le direttive di sicurezza.

Molte delle quali sono uguali a quelle introdotte nel nostro Paese, come ad esempio percorsi differenziati di ingresso e uscita alla struttura sportiva oppure andare già con il costume sotto i vestiti.

C’è però un divieto molto particolare riguardo uno stile di nuoto.

La Swim England, infatti, ha deciso di vietare (fino alla conclusione dell’emergenza Covid) di compiere "movimenti ampi" quando le altre corsie sono occupate da altri nuotatori. Un divieto questo che impedirà a molti atleti di praticare la "Farfalla".

Questo particolare stile di nuoto è nato tra la fine degli Anni ’20 e gli inizi degli Anni ’30 del Secolo scorso grazie al nuotatore australiano Sydney Cavill con lo scopo di velocizzare la "Rana". Si tratta di uno degli stili più difficili del nuoto, infatti, è sempre l’ultimo a essere insegnato.

Chissà quando gli amanti di questo stile potranno riprendere a praticarlo.