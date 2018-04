Monete digitali, la BRI pubblica un interessante documento...

Il fenomeno delle valute virtuali è ripreso dalla Banca dei Regolamenti Internazionali (Bank for International Settlements, BIS) con la pubblicazione di un documento che riporta il discorso inaugurale tenuto dal governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney in occasione della "Scottish Economics Conference", presso l'Università di Edinburgo.

Pur elencando gli aspetti critici delle criptovalute, soprattutto in merito alla loro volatilità e al loro possibile utilizzo per investimenti a medio e lungo termine, Carney ha comunque ipotizzato uno scenario nel quale le stesse banche centrali, un domani, potrebbero decidere di emettere valuta digitale (central bank digital currency, CBDC) in concomitanza, oppure in alternativa, alle valute tradizionali.