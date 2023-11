Una Ferrari in formato Red Bull sbaraglia le altre scuderie e si aggiudica le qualifiche del Gran Premio di Las Vegas facendo registrate sullo Strip Circuit i migliori tempi in tutte e tre le sessioni.

In Q3, con un treno di Soft nuove e Leclerc conquista la pole con il tempo di 1:32.726, mentre Sainz è arrivato secondo a 44 millesimi, ma purtroppo partirà 12° per aver dovuto sostituire, oltre il limite consentito, dei componenti sulla sua vettura a causa di un incidente causato da un tombino che ha colpito il fondo della sua SF-23.

Un risultato non certo sorprendente. Infatti, Leclerc è stato costantemente il più veloce anche durante le sessioni di libere. Verstappen, che aveva a sua disposizione un solo set di soft si è dovuto accontentare del terzo tempo, a quasi 4 decimi dalle due Ferrari, anche se partirà in prima fila a causa della penalizzazione di Sainz.

Quarto tempo per George Russell, unico pilota Mercedes in Q3 dopo che Lewis Hamilton non ha clamorosamente superato il taglio in Q2 e partirà dall'undicesima casella della griglia.

A seguire, troviamo Pierre Gasly che ha portato la sua Alpine a un incredibile quinto posto, davanti ad un altro incredibile piazzamento, quello dei piloti Williams, con Alex Albon sesto e Logan Sargeant settimo.

A chiudere la top ten, nell'ordine, Valtteri Bottas, con un Alfa Romeo che sembra aver ritrovato lo smalto di inizio stagione, Kevin Magnussen con la Haas e Fernando Alonso su Aston Martin.

Brutta giornata anche per Perez, eliminato in Q2, che partirà tredicesimo. Il peggior risultato di giornata, però, se lo è aggiudicato la McLaren, con Lando Norris che partirà 16° e Oscar Piastri addirittura19°.

Leclerc ha commentato così la sua gara:"Ovviamente sono molto felice per questo risultato. Centrare la pole position nell'esordio di Las Vegas è qualcosa di grandioso, come tutta l'atmosfera qui attorno. C'è grande entusiasmo, uno scenario unico e anche un pubblico calorosissimo. Peccato per i miei giri nella Q3. Dopo aver fatto molto bene tra Q1 e Q2, nella manche decisiva non sono stato impeccabile. Per fortuna il mio crono è stato sufficiente per prendermi la prima piazza.Dobbiamo mettere tutto assieme in vista di domani. Peccato non avere tutta la prima fila rossa per colpa della penalità di Carlos Sainz. Domani dovrò battagliare con Max Verstappen e penso di avere a disposizione le prestazioni giuste per giocarmela. Però, solitamente, la domenica soffriamo in molti aspetti. Dovremo fare tutto alla perfezione".

Sempre, giustamente, nervoso Sainz:"C'è stato un lavoro eccezionale da parte del team. Abbiamo dominato le qualifiche dopo un venerdì difficile; abbiamo messo a posto la macchina e monopolizzato la prima fila; mi sarebbe piaciuto essere primo, ma alla fine cambia poco: sono ancora dispiaciuto per ieri, sono di pessimo umore per quello che è successo. Cerco di non mostrarlo ma la sensazione è questa.Il risultato di domenica dipenderà dalla partenza, dal graining che avremo sulle gomme e da quanto sarà semplice superare: il paso lo abbiamo, mi piacerebbe lottare per la vittoria con Charles e Max ma dovrò fare una gara di rimonta, sarà complicato".

Infine, queste le parole di Frederic Vasseur, Team Principal della Ferrari, a commento del risultato odierno: "Se si valuta la prestazione pura, siamo molto soddisfatti della velocità delle nostre macchine. Certo, la penalità a Sainz è ingiusta e ne parleremo lunedì di quanto deciso dalla Federazione. Ora però dobbiamo concentrarci sulla gara, domani si ottengono i punti. Nel corso delle prove libere abbiamo avuto una buona costanza e anche Carlos ha la possibilità di recuperare. Avrei preferito una situazione diversa, ma dobbiamo adattarci alle circostanze.Domani pensiamo che le temperature dell'asfalto saranno basse, per cui ci sarà un problema di graining. Questo inciderà sulla scelta delle gomme, inoltre bisognerà fare attenzione al possibile ingresso della Safety Car, visto che parliamo di un circuito cittadino".

Domenica, il gran premio prenderà il via alle ore 7:00.





Crediti immagine:

twitter.com/F1/status/1725819378208518351/photo/1

twitter.com/F1/status/1725831968175088094/photo/1