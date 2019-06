"Il profumo del mondo", il nuovo singolo di Antonio Ancora in radio dal 31 Maggio.

“Il profumo del mondo”, in radio dal 31 Maggio 2019, è il nuovo singolo di Antonio Ancora, già vincitore della prima edizione di X Factor con gli Aram Quartet.

Scritto con il musicista salentino Riccardo Santoro e il paroliere Lorenzo Imerico, il brano si pone a cavallo tra pop e latin jazz, mescolando un'atmosfera leggera e scanzonata ad un testo raffinato che esalta la bellezza delle piccole cose.

La canzone è stata prodotta in collaborazione con Antonio Summa ed Erik Bosio attualmente vocal coach di The voice. Il singolo, uscito per l'etichetta Summit Records, è disponibile in tutti i digital store.

Chiusa l’esperienza con gli ARAM Quartet, il musicista pugliese intraprende il suo percorso da solista. Dalla collaborazione con il paroliere Lorenzo Imerico e il bassista nonché produttore musicale Antonio Summa, nasce il brano Solitudine Goodbye (dal disco "Chiamalamerica").







Dalla collaborazione con il musicista/produttore Riccardo Santoro nascono altri brani destinati al disco in uscita tra i quali FARINA DEL TUO SACCO finalista al CAPITALENT, il Talent di Radio Capital che ha inserito la canzone in una short list di 8 brani selezionati su 4000 da tutta Italia.

Negli ultimi due anni ospite fisse nelle tappe di Sanremo Tour Puglia. Alle radio si presenta per la prima volta da solista nel 2016 con il brano "Baciami quando mi parli".



