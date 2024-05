Alle 10 del mattino si alza il sipario della cultura della sicurezza il 21 maggio presso il Viest Hotel di Vicenza.

Il mattatore dell'evento è il guru italiano della cultura della sicurezza, Stefano Pancari che tesserà trame emozionali con The Dark Side of Humans, un'esperienza formativa sui valori che forgiano la cultura della sicurezza in azienda basata sull'ascolto del celebre album The Dark Side della Luna dei Pink Floyd.

"Parlare di valori usando solo la nostra razionalità è riduttiva - afferma Stefano Pancari - ecco perché è nato questo percorso formativo. Il format riesce a far immergere i partecipanti nella loro emotività, per comprendere fino in fondo ciò che per noi è più importante ".

Il trainer Stefano Pancari, ribelle pensatore della sicurezza e fondatore di Rock'N'Safe, grazie ad una narrazione teatrale che sa tessere trame, sostenuta dal rock psichedelico dei Pink Floyd, condurrà i partecipanti in un viaggio surreale di riflessione e di suggestiva condivisione di idee con gli altri partecipanti.

La mission di Stefano Pancari è quella di portare il mondo della Safety da essere quel tema suonato in piccoli scantinati frequentati dagli addetti ai lavori ad un genere da mainstream suonato nelle grandi arene.

Martedì 21 maggio

The Dark SIDE OF HUMANS

Un'esperienza formativa sulla sicurezza sul lavoro

Viest Hotel

Via U. Scarpelli 41

Vicenza, ore 10 – 16.30

