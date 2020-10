Facciamo adesso la conoscenza con la bellissima Selene Querulo stupenda corteggiatrice di Uomini e donne del trono Over e Classico. Infatti nella trasmissione ormai per volontà di Maria de Filippi è rinchiuso in trono Over e Classico insieme. Quindi la bella Selene Querulo è diciamo corteggiata sia da Davide Donadei che da Nicola Vivarelli, che finita la storia con Gemma Galgani e Valentina Autiero sembra averla lasciata

Ma chi è Selene Querulo di Uomini e donne

Beh in primis una che riesce a tenere a bada il tronista di Uomini e donne Davide Donadei che di fronte alla sua spontaneità spesso l'abbiamo visto in difficoltà. La ragazza nonostante sembri molto più matura è nata a Macerata nel 2001. Dove risiede tuttora con la madre e il fratello maggiore a cui vuole molto bene.

Ha fatto la scuola alberghiera e ha già lavorato come cameriera. Sinceramente sembra più orientata verso il tronista che verso il trono Over. Al contrario di moltissime sue colleghe al momento non ha alcun tatuaggio che risulti visibile.

Ovviamente non teme le sue rivali troniste.