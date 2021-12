Il 9 dicembre alle 18 si terrà a Milano l’ultima tappa del tour di presentazione di “Fortuna”, il nuovo libro di Nicolò Govoni (Rizzoli). Al fianco dell’autore ci sarà un ospite d’eccezione: Enrico Galiano, l’insegnante più amato d’Italia. Il tour ha finora toccato Palermo, Napoli, Roma, San Marino, Torino, Lugano e Bologna.

Ogni tappa del tour “Fortuna” non è una semplice presentazione del libro, ma un’esperienza immersiva in cui i partecipanti vedranno il mondo capovolgersi e la propria identità messa in discussione. Nella prima parte di ogni incontro, dal titolo “La Lotteria Umana”, sono esplorati i temi della discriminazione e dell’ingiustizia sociale, mentre nella seconda parte Nicolò Govoni racconterà del suo libro e del lavoro a Still I Rise, con un momento dedicato a domande e risposte del pubblico. I volontari dei gruppi territoriali Still I Rise saranno inoltre presenti per offrire informazioni sulle attività e modalità di supporto all’organizzazione.

L'evento si terrà presso lo Spirit de Milan, in via Bovisasca 57/59: l’ingresso è con prenotazione, fino ad esaurimento posti, nel rispetto della normativa vigente per la prevenzione da Covid-19. È possibile prenotarsi qui.