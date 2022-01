Nella serata del 16 gennaio 2022 Novoli (Lecce) accende i riflettori sulla Focara di Sant'Antonio.

L'evento, però, sarà visibile sono in TV, dato che non sarà possibile l'accesso al pubblico per i motivi ormai noti legati alla pandemia.

Una storia affascinante quella che abbiamo ripercorso tra la cittadina salentina e la bellezza della Focara, il fuoco che riscalda corpo e cuore nel bel mezzo dell'inverno.

Tra le curiosità, chi ricorda "la marangia te papa Peppu?"