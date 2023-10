Continua a crescere nell'autunno 2023 il successo internazionale della nuova versione house di "Mas Que Nada" realizzata dal top dj italiano Samuele Sartini (nella foto) insieme ad Oki Doro. Pubblicata dalla label italiana UMM, ha già raggiunto le prime posizioni delle chart in diversi paesi, compreso il Brasile di scritto da Jorge Ben Jor e Sergio Mendez, l'autore e primo interprete di questo brano senza tempo uscito originariamente nel 1966. La voce della nuova versione è quella potente e intensa di Romina Johnson.



Qualche giorno fa l'inglese James Hype, uno dei dj importanti al mondo per per quel che riguarda la scena house internazionale, ha proposto la canzone durante un suo dj set all'Hï Ibiza, uno dei pochi club al mondo a fare sempre la differenza. Non solo, Hype, ha anche realizzato un video in cui suona il brano. E che succede proprio in queste ore? Anche l'australiano Fisher, altro nome di riferimento nello scenario della house internazionale, ha fatto ballare al ritmo di "Mas Que Nada" durante un suo dj set in California. Ha proposto la canzone al pubblico del CRSSD, festival che si svolge ogni anno in autunno ed in primavera a San Diego.



"Sono risultati importantissimi per la nostra versione di 'Mas Que Nada', che continua a far ballare anche adesso che l'estate è finita", racconta Samuele Sartini. "Fa davvero piacere, perché è un brano che regala energia a tutti coloro che lo ascoltano e lo ballano, in ogni parte del mondo".



///



Il nuovo corso di Media Records e della sua label house UMM crescono in tutto il mondo grazie all'energia di Gianfranco Bortolotti e GIanluca Motta. L'artista, ovvero Samuele Sartini, non è certo nuovo ad exploit di questo tipo.



Ci sono pochi artisti in Italia che riescono a conquistare il dancefloor Internazionale con il loro sound: uno di questi è certamente Samuele Sartini. Simbolo di classe ed efficacia, le sue produzioni sono frutto di un attento lavoro e di una spasmodica ricerca di sonorità e melodie, vantando la collaborazione di performer d'elite. Dagli esordi discografici con "Fly", "Real Love" featuring Michael Watford e "Let's Get Back The Feeling" affidato alla voce di CeCe Rogers passando per le club hit "Why" e "Love Shine", pubblicate con lo pseudonimo Sam Project, fino ad arrivare alle perle pop-house "Love U Seek" e "Back Again" interpretate da Amanda Wilson, la sua ascesa nel mercato non segna battute d'arresto. Proprio dalla fusione della voce di "Love U Seek" con la progressive track "Bromance" dello svedese Tim Berg aka Avicii nasce "Seek Bromance", un fenomeno planetario da oltre 60 milioni di visualizzazioni su YouTube edito su Ministry Of Sound, Armada e Kontor e celebrato in tutto il mondo con un doppio disco di platino e numerosi dischi d'oro; scelta dal Premio Oscar Clint Eastwood come una delle colonne sonore del suo film "The 15:17 To Paris". Il suo stile inconfondibile lo ha portato a remixare artisti del calibro di Armin Van Buuren, Bob Sinclar, Saint Motel, Roger Sanchez, Fragma, Calvin Harris, Paul Van Dyk, Inna, Ultra Naté e la Rock Star italiana Vasco Rossi, firmando le versioni che hanno fatto la differenza in pista come negli airplay.



Dopo diversi anni come resident Dj nel leggendario Pineta Club di Milano Marittima, è guest con regolarità in tutti o quasi i top club italiani, tra cui Peter Pan e Villa delle Rose a Riccione, Villa Papeete a Milano Marittima, Praja a Gallipoli (...)



Il mondo Media Records / UMM è in ebollizione per cui chi ama la musica dance può aspettarsi bella novità, in ambito discografico e non solo. UMM è una delle più storiche label italiane. UMM sta per Underground Music Movement. Fondata originariamente a Napoli da Flying Records nel 1991, è stata una delle prime label italiane a pubblicare musica house e progressive. Nel 1997 UMM entrò nell'universo Media Records, dov'è tutt'ora, grazie al rilancio 2023 firmato Gianfranco Bortolotti, il creatore di Media Records e Gianluca Motta, dj producer con all'attivo tante hit e mille serate, nel ruolo di label manager e coordinatore artistico del progetto. Tra i classici del catalogo UMM ci sono quelli firmati da miti come i Daft Punk. Nel 1994 UMM pubblicò infatti in Italia un vinile che conteneva due diverse versioni di "The New Wave" e due di "Assault". Ci sono poi brani firmati Visnadi, tra gli artisti del mondo UMM ancora oggi, MAW (Masters at Work), Todd Terry Roger Sanchez e Francesco Farfa.



Samuele Sartini: "Mas Que Nada" (UMM) fa ballare il mondo grazie a Fisher e James Hype

https://open.spotify.com/album/5IoXongEYG4C