Barcellona, avanti con Gavi. Ufficiale il rinnovo del centrocampista

Altro rinnovo in casa Barcellona. Dopo i contratti di Araujo e Pedri, il club catalano ha prolungato anche quello del giovane centrocampista Gavi fino al 2030. Il 20enne talento catalano, con il contratto in scadenza nel 2026, è rientrato in gruppo ad ottobre dopo una lunga assenza per un grave infortunio al ginocchio.



Atalanta, Scalvini operato alla spalla. Stagione finita? I tempi di recupero

Nuovo lungo stop per il difensore dell’Atalanta Giorgio Scalvini, uscito per infortunio nei minuti finali della sfida contro il Barcellona. L’azzurro dovrà essere operato alla spalla e i tempi di recupero sono ipotizzabili in circa tre mesi.



Bologna, si ferma Ferguson: c’è lesione muscolare

Gli esami cui è stato sottoposto Lewis Ferguson hanno evidenziato una lesione di grado lieve ai flessori della coscia destra. I tempi di recupero saranno stabiliti nei prossimi giorni in base all’andamento clinico.



Il Como batte un altro colpo: ecco Ikoné dalla Fiorentina

Como 1907 è lieto di annunciare che Nanitamo Jonathan Ikoné si è unito al club dall’ ACF Fiorentina in prestito con opzione di acquisto fino al termine della stagione

L’internazionale francese, che ha segnato al suo debutto in prima squadra, ha fatto parte della Youth Academy del Paris Saint-Germain prima di compiere il suo debutto da professionista proprio con il PSG nel 2016. Nel 2018 Ikoné si è poi trasferito al Lille OSC, dove ha svolto, durante la stagione 2020/21, un ruolo fondamentale nella conquista del titolo di Ligue 1, prima di approdare alla Fiorentina nel gennaio 2022.

Al momento del trasferimento, l’allenatore Cesc Fàbregas ha commentato: "Lo stile di gioco dinamico di Jonathan, la sua versatilità e la sua esperienza nel calcio di alto livello saranno preziose per noi. La sua capacità di rompere le difese e creare occasioni da gol si allinea perfettamente con la nostra filosofia d’attacco".

Jonathan Ikoné si è detto entusiasta di unirsi al Como 1907: "Sono davvero contento di essere qui e voglio dare il massimo per aiutare la squadra a vincere. Prima di arrivare a Como ho parlato con il mister e con Diego Perez, che conosco dai tempi del Lille. Il mister mi ha spiegato il progetto e le sue idee, apprezzo molto il suo modo di lavorare perché ama il bel calcio e punta sempre a giocare il più possibile. In più Como è una città bellissima, ho già fatto una passeggiata sul Lago ed è stato davvero bello."



Il Monza cerca la salvezza: ecco il colpo Castrovilli

Gaetano Castrovilli è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Benvenuto Gaetano!



Palladino: "Comuzzo ha un grande senso di appartenenza per la Fiorentina"

"Come sta sta vivendo Comuzzo questo periodo? Pietro è un giovane-vecchio, è più maturo dell’età che ha come ho sempre detto, ha un senso di appartenenza unico per questa società unico e lo ringrazio, stravedo per lui". Così Raffaele Palladino parlando al Viola Park del giovane difensore corteggiato dal Napoli. E’ la sola concessione che il tecnico della Fiorentina ha fatto sull’argomento mercato: "Non risponderò a nessuna domanda al riguardo" ha detto prima della conferenza stampa a due giorni dalla gara interna con il Genoa. "E’ la partita più importante dell’anno visto che veniamo da un momento difficile, dobbiamo ritrovare la continuità dopo la vittoria con la Lazio contro cui abbiamo dato dimostrazione di carattere". Tra i viola non sarà disponibile il neo acquisto Pablo Marì ("E’ reduce da un lieve infortuni" e sono ancora in dubbio Cataldi e Colpani. Certa l’assenza dello squalificato Adli come pure dello stesso Palladino espulso domenica scorsa: al suo posto in vice Citterio.



Milan, l’Al Nassr pronto a offrire 85 milioni di euro per Leao

Rivoluzione di gennaio per il Milan, ma può partire addirittura Rafael Leao? L’Al Nassr, che ha dovuto incassare il no del Brighton per Mitoma, si è fiondato sul portoghese, nome suggerito probabilmente da Stefano Pioli che l’aveva allenato per quattro stagioni e mezzo in rossonero.

Il sondaggio è arrivato sul tavolo di Casa Milan giovedì tramite intermediari, una proposta di contorni ben definiti. Il club saudita, spiega Sky, è disposto a investire una cifra tra i 70 e gli 85 milioni di euro per Leao ma l’operazione è stata bloccata sul nascere dal Milan che non vuole cedere un giocatore così importante a maggior ragione a poche ore dal gong finale della sessione invernale del mercato.

Leao resta comunque giocatore molto apprezzato, non è la prima volta che è stato accostato alla Saudi Pro League e non bisogna dimenticare il tentativo del Barcellona dell’estate scorsa.