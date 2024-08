Sabato, finora, nel giro di poche ore si sono registrati ben cinque sbarchi a Lampedusa dove sono giunti complessivamente 301 migranti, di cui 125 - bengalesi, egiziani, eritrei, etiopi, pakistani e siriani - a bordo di un barcone di 10 metri soccorso da una motovedetta della Guardia Costiera. Il gruppo ha riferito d'essere salpato da Sabratah, in Libia.

Fino a ieri mattina erano poco più di 4.700 i migranti sbarcati in Italia nel mese di agosto, secondo i dati del ministero dell'Interno.

Nessuna notizia al momento sui CPR in Albania promessi dal duo Meloni Rama, che avrebbero dovuto essere operativi già da tempo. Così si è espresso al riguardo Riccardo Magi, deputato di +Europa:

"Per quanto mi riguarda spero che questi ritardi siano illimitati e che i centri in Albania non aprano mai. Perché li considero qualcosa di letteralmente schifoso: colonie detentive per stranieri che un Paese apre nel territorio di un altro Paese. Li ho paragonati a Guantanamo perché è qualcosa che fa parte della peggiore storia recente degli Stati.Non è vero come dice Meloni che portiamo l'Europa in Albania perché stiamo portando l'Italia fuori dall'Europa e fuori dal diritto europeo. Verranno portate in Albania persone che non hanno commesso reati e che sono state salvate in mare e che saranno illegalmente detenuti in maniera collettiva.Un enorme spreco di denaro pubblico per uno spot elettorale di Meloni che va a ledere il diritto europeo e anche italiano. E si rivelerà inefficace: se entreranno in vigore questi centri, già prevedo che saranno più le persone che torneranno in Italia dall'Albania che quelle che resteranno lì".

In compenso, però, a Shengjin, città albanese dove si trova uno dei due centri per migranti nati dal patto tra Meloni e Rama, è stata aperta la Trattoria Meloni, di proprietà di Luca Gjergj, imprenditore molto vicino a Rama. È comunque un primo passo!