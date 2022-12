IN UN CLIMA DI CONFRONTO LEALE E SERENO DISTRIBUITE LE CARICHE. LA SODDISFAZIONE DELLA DS ALESSIA GUCCIONE E GLI AUGURI PER IL NUOVO ANNO DELLA NEO PRESIDENTE AVV. DANIELA TURCO.

La DS Alessia Guccione comunica con soddisfazione i componenti del Consiglio di Istituto insediatosi pochi giorni fa: “Il Consiglio di Istituto rappresenta il nucleo di collegamento della scuola con tutti i suoi attori. E’ importante che ci sia alla base la volontà di sostenere la scuola per farla crescere nel territorio e per il territorio”.

Alle ultime elezioni del 27 e 28 novembre sono stati eletti i docenti Laura Di Caro, Giuseppe Dattolo, Antonella Tabbì, Concetta Marchese Ragona, Liliana Paci, Maria Rita Bonetta, Gianpaolo Scibetta e Andrea Alessi. Per il personale ATA sono stati eletti Bernardo Napoli e Vincenzo Fallea e per i genitori Lorena Termini, Angela Morello, Maria Di Bella, Laura Giammusso, Domenica Rita La Mattina, Michele Termini, Clara Iacona e Daniela Leonora Turco.

Nella prima seduta Leonora Daniela Turco è stata eletta Presidente e Loredana Termini vice presidente. Segretario del nuovo Consiglio è Angela Morello. La giunta esecutiva vede Giuseppe Dattolo, Bernardo Napoli e Angela Morello.

La neo presidente Leonora Daniela Turco, già impegnata da genitore in alcune attività dell’istitutto, sente la responsabilità del nuovo ruolo e allo stesso tempo è contenta di potere dare il suo apporto: “Ringrazio tutto il Consiglio per la fiducia che è stata posta su di me. Cercherò di impegnarmi nell’interesse esclusivo dei nostri ragazzi.” La Presidente quindi conclude: “Auguro a tutta la scuola e alla nostra comunità di Campobello gli auguri più sinceri per il nuovo anno”.