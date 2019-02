9 febbraio, Vacca Live Show fa scatenare LIBE Winter Club a Como

Sabato 9 febbraio al LIBE Winter Club di Como prende vita un live show di Vacca, uno dei protagonisti della scena trap / hip hop italiana. E' un evento davvero importante per il top club comasco. Dopo la presenza sul palco di Chadia Rodriguez e Gemitaiz, è un altro grande evento hip hop per Libe Winter Club.

Vacca presenta sul palco del LIBE il suo nuovo album, "Don Vacca Corleone".

Ad un anno dal suo ritorno discografico Vacca. artista italo-giamaicano torna con "Don Vacca Corleone", un progetto discografico di grande impatto. I produttir, Big Fish e PrinceVibe, sono riusciti per l'ennesima volta a tirare fuori il meglio dell'artista. I suoni trap e i testi di Vacca risultano in delle vere e proprie bombe musicali. E se è vero che per ogni giovane che avanza, qualcuno di più agiato retrocede, Vacca incarna perfettamente l'eccezione alla regola. Il rapper di origini sarde è ancora lì, voglioso come non mai di fare musica. Le collaborazioni scelte con le pinze per questo progetto partendo dall'immancabile Jamil presente in ben due brani, il rapper siciliano L'Elfo e spazio ai giovani come Cromo e Skioffi. A coronare le collaborazioni dell'album l'artista ha riservato come sorpresa l'artista trap inglese Yung Fume, figura in ascesa rapidissima all'interno della scena trap mondiale.

Guest voice del party al LIBE Winter Club di Como il 9 febbraio 2019 sono Dave M ed Alle Torelli, resident dj Jahn e Keys.

LIBE WINTER CLUB

Via S. Abbondio, 7 - Como

348 751 4196

www.facebook.com/LibeWinterClubComo/

In seguito al grande successo dell'estate 2018, Lido di Bellagio ha deciso di regalare al proprio pubblico una nuova esperienza, all'insegna di grandi party ed emozioni senza fine: LIBE Winter Club (Ex Made Club Como). A due passi dal centro di Como, in Via S.Abbondio, 7 per l'esattezza... da fine settembre 2018, LIBE Winter Club fa ballare tutti i weekend, in una struttura storica che ha fatto sognare intere generazioni, in collaborazione con brand consolidati come m2o, MTV e tante nuove realtà. Il gruppo Lido di Bellagio conferma la volontà di offrire un servizio di qualità curato nei minimi dettagli, non solo nel periodo estivo, ma dodici mesi l'anno, per creare un rapporto di costante fiducia con tutti gli amici affezionati e desiderosi di sano divertimento. LIBE Winter Club 2018-2019...