"My heartbeat" è la prima release di Ross Roys Records, la label della dj producer toscana Ross Roys. "E' una traccia dalle forti influenze melodic techno" spiega l'artista "Questo brano ha molte delle sonorità che più mi caratterizzano; la parte vocale l'ho interpretata io, processando la mia voce solo il minimo indispensabile. Non è la prima volta che uso la mia voce per una traccia, ma è la prima volta che è perfettamente riconoscibile".

Il ritmo è deciso, incalzante. Le sonorità forti, ma come racconta Ross Roys non manca certo la melodia. "Uno dei miei sogni nel 'cassettone', (così lo definirei, data la grande capienza), era la realizzazione di una mia etichetta", spiega Ross Roys. "E ora, ecco 'Ross Roys Records', una label che come uno scrigno custodirà le mie sonorità più intime, forse troppo particolari per essere affidate ad altri".

Come si evolverà Ross Roys Records? "Per adesso nasce così, domani magari si evolverà in qualcosa di più complesso. Devo ringraziare Lorenzo Tiezzi per i preziosissimi consigli che non mi hanno fatto perdere l'orientamento in questa nuova dimensione", continua Ross Roys.

Ross Roys - "My Heartbeat" (Ross Roys Records)

https://open.spotify.com/track/06ySojW3QVndWNhgfp2uhv?si=549b462dbf704000



Rosaria Giudice, al mixer Ross Roys, vive di ritmo. Ha iniziato a farlo in discoteca, come ballerina per mantenersi mentre studiava come medico veterinario. Ama gli animali e la natura alla follia, ma dopo la laurea l'amore per la musica è prevalso ed è diventata dj. Con il suo sound techno / tech house da tempo fa scatenare i club tra Toscana, Liguria e ovviamente pure a Ibiza.

Vive a Luni, un piccolo paese in Provincia della Spezia e ha iniziato a suonare in un piccolo locale a Bocca di Magra. Poi pian piano ha iniziato a spostarsi di club in club: Fusion Club a Marina di Massa (MS), Supersonic Club a Lucca (dove ha diviso la console con leggende come Francesco Zappalà, Roland Brant e Roberto Francesconi), Mambo Studio, Hush e Decibel ad Ibiza…

Tra le sue produzioni discografiche ci sono "Take" e Zwong", pubblicate da K-Noiz e "Waves" uscita su DVS Records. Il brano a fine novembre 2020 viene poi pubblicato in un nuovo remix curato da Luca Guerrieri.

Nell'autunno 2020 Ross Roys ha poi dato vita ad @TheWindow, show musicale pieno di ritmo e positività, mentre a maggio 2021 nasce Ross Roys Records, la sua etichetta discografica.