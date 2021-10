Nelle libere del venerdì del GP delle Americhe, è stato Marc Marquez (Honda) a siglare il miglior tempo con 2:04.164 appena 15 millesimi più veloce rispetto a Jack Miller (Ducati). Terzo tempo per il leader del mondiale, Fabio Quartararo (Yamaha).

Il circuito di Austin sembra favorire la Honda, dato che oltre a Marquez si sono assicurati un posto nella top 10 anche Pol Espargaro, anche lui sulla Honda ufficiale, quarto miglior tempo, e Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) quinto, dopo aver occupato per alcuni istanti anche il primo posto.

Sesto tempo, invece, per l'altro ducatista in lotta per il mondiale, Francesco Bagnaia, che ha preceduto le due Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco, di nuovo in pista dopo essere stato operato alle braccia per la sindrome compartimentale. Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) è decimo preceduto da Alex Rins (Team Suzuki Ecstar).