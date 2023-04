Papa Francesco è stato dimesso dal Gemelli poco dopo le 10:30 di sabato, in buone condizioni di salute, per essere riaccompagnato in Vaticano a bordo della consueta 500 su cui viaggia per i brevi spostamenti nella capitale.

Un gruppo di persone e giornalisti lo hanno fermato per un saluto e una benedizione. Nell'occasione, una coppia gli si è avvicinata per raccontargli che poche ore prima aveva perso la figlia. Dopo aver espresso loro parole di conforto, ha salutato i bambini presenti e si è brevemente intrattenuto con i giornalisti, rispondendo con una battuta alla corrispondente della Cnn che gli aveva chiesto come stesse: "Ancora vivo!", ha detto il Papa.

Francesco ha poi confermato per domani la sua presenza in piazza San Pietro per la Messa delle Palme e l'Angelus.

Prima di ripartire, ha tenuto a voler sottolineare la sua ammirazione per il lavoro del personale sanitario. Il rientro a Santa Marta, avvenuto intorno alle 11:30, è stato preceduto da una sosta alla Basilica di Santa Maria Maggiore.