DAZN - Napoli, nessuna novità su Comuzzo, passi avanti per Saint-Maximin, le ultime

Orazio Accomando, giornalista DAZN, rivela su X gli ultimi aggiornamenti su Saint-Maximin e Comuzzo: "Napoli, importanti passi avanti nell’affare Saint-Maximin. Fenerbahce e Al Ahli stanno concordando i termini dell’interruzione del prestito del francese. Ultimi dettagli. Domani, salvo sorprese, l’operazione sarà chiusa positivamente. Nessuna novità su Comuzzo".



DALLA TURCHIA - Fenerbahce-Al Ahli, c'è l'accordo per la risoluzione di Saint-Maximin

Yagiz Sabuncuoglu, giornalista del quotidiano turco SportsDigitale, sul suo profilo X scrive: "Il Fenerbahce ha raggiunto un accordo con l'Al-Ahli e il giocatore per quanto riguarda la risoluzione del contratto di Allan Saint-Maximin".



RAI - Venerato: "Napoli ottimista per Saint-Maximin, l'agente di Comuzzo a Firenze per mediare con la Fiorentina, ecco tutti i dettagli"

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha rivelato le ultime novità di mercato in casa Napoli al TGR Rai Campania: "Da Napoli mi dicono di non dare ancora per fatto l'arrivo di Saint-Maximin, si stanno risolvendo alcuni problemi relativi a stipendio e commissioni. Non è ancora del tutto definito l'affare, il Napoli è prudente, ma comunque ottimista per la chiusura dell'operazione per il giocatore francese. Per quanto riguarda Comuzzo, da domani Michelangelo Minieri, agente del difensore centrale, si trasferirà a Firenze per cercare di mediare tra Napoli e Fiorentina per farlo arrivare da Conte. Le cifre ufficiali sono le seguenti: il Napoli offre 30 milioni + 5 di bonus, mentre Commisso ne vuole 40, c'è da capire se nei 40 di Commisso 5 sono di bonus o meno".