Napoli-Udinese 1-1 risultato definitivo



Al “Maradona” gli uomini di Conte sono stati fermati in casa dai friulani. Mezzo passo falso degli azzurri che avevano la possibilità di tenere a distanza l’Inter, che sarà impegnata domani sera ancora contro la Fiorentina, ma questa volta al “Meazza”. Secondo pareggio consecutivo dei partenopei ma merito dei friulani che hanno saputo tenere testa agli uomini di Conte.

Il primo tempo di Napoli-Udinese termina con una rete per parte in un match acceso fin dai primi minuti, ma che ha un’accelerazione violenta negli ultimi 10. Al 38’ sblocca il risultato il Napoli. Su calcio d’angolo battuto da Politano McTominay di testa insacca. Ma neanche 2 minuti dopo arriva il pareggio dell’Udinese con Ekkelnkamp favorito da una ingenuità di Juan Jesus, in fase di rinvio.

La seconda frazione di gioco si presenta vivace sin dall’inizio. Al 46’ l’Udinese spinge con Lovric che va alla conclusione dai venticinque metri, Meret respinge. Due minuti dopo rispondono i padroni di casa: cross pericoloso sul primo palo di D. Neres, Lukaku viene anticipato da Solet per evitare pericoli al portiere Sava.

Azzurri di nuovo pericolosi al 66’ ancora con Scott McTominay, destro potente dal limite dell'area da parte dello scozzese, conclusione che non gira abbastanza, e la palla va alta oltre il palo esterno. E poi al 69’ con l’azione personale tentata da Lukaku, l'attaccante belga al limite dell'area riesce a girarsi, due finte prima di liberare il mancino, la conclusione viene deviata da Solet.

Dopo 2' di recupero la partita termina in pareggio: mezzo passo falso degli azzurri per merito di un'Udinese combattiva.